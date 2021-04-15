Весенние симптомы: как отличить аллергию от ОРВИ и коронавируса

Эпидемия гриппа закончилась, коронавирус ещё бушует. Но весной обострилась ещё одна проблема — сезонная аллергия. Некоторые симптомы у ковида, поллиноза и ОРВИ похожи. Рассказываем, как отличить заболевания и вовремя помочь своему организму.

Юлия из Челябинска в выходные почувствовала себя нехорошо: появился насморк, тело начало ломить, поднялась температура. Женщина решила вызвать врача и сдать тест на коронавирус.

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— Терапевт посоветовал провериться на аллергические реакции. Я никогда с ними не сталкивалась, но, как оказалось, в любом возрасте может начаться аллергия. И в мои 43 тоже, — рассказала Юлия Лайфу.

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева отметила, что поллиноз — аллергия на пыльцу — действительно может начаться в любом возрасте. Однако у маленьких детей поллиноз встречается редко.

На что может быть сезонная аллергия

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Чаще всего аллергические реакции возникают на цветение ольхи в конце февраля и в марте, берёзы — в апреле-мае, одуванчиков — в конце апреля и начале мая. Летом поллиноз может быть спровоцирован пыльцой луговых и сорных трав.

Как проявляется поллиноз

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Как правило, аллергия на цветение проявляет себя следующими симптомами:

закладывает нос, появляются чихание и кашель;

слезятся и чешутся глаза;

першит в горле;

может быть одышка;

появляются высыпания на коже;

поднимается небольшая температура — до 37,5.

Если аллергия появилась впервые, человек может решить, что это типичная простуда. Однако слишком затянувшаяся и регулярно проявляющаяся "простуда" — повод обратиться к аллергологу.

Как отличить симптомы поллиноза, ОРВИ и коронавируса

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При коронавирусе температура часто поднимается до 38-39 градусов. Не просто закладывает нос, а пропадает обоняние. У некоторых заболевших пропадает и вкус.

ОРВИ, как правило, проходит в течение 7–14 дней. Температура бывает не всегда и держится недолго, возможны кашель и насморк. Но запахи человек чувствует.

Если человек закашливается на вдохе, это может свидетельствовать и о поллинозе, и об астме, и о пневмонии. Но если откашливается мокрота — это признак аллергии. Грудной кашель с болезненными ощущениями в области груди и рёбер — одно из проявлений коронавируса.

Как облегчить аллергию

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Самолечения в этом вопросе быть не может. Необходимо обратиться к врачу, чтобы он подобрал необходимые препараты.

В период обострения аллергии не рекомендуется выходить на улицу днём в сухую погоду. Лучше гулять по вечерам и после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе не такая высокая.

Дома после возвращения с улицы нужно обязательно умыться и переодеться. Кроме того, важно как можно чаще проводить влажную уборку, чтобы облегчить протекание болезни.

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Раннее Лайф рассказывал, что среди тех, кто сделал прививку от коронавируса, появились заболевшие. Однако болезнь после вакцинации протекает в лёгкой форме.

Разработчики "Спутника" отмечают, что оценивать иммунитет после вакцины нужно на 42-й день после первого укола. До этого организм ещё недостаточно адаптировался к препарату.

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