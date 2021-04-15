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В НАТО оценили вероятность нападения России на Украину в ближайшие недели

В Североатлантическом альянсе полагают, что такой ход событий вероятен, но риск невысокий.

15 апреля 2021, 22:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю. Такое мнение выразил главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

"Низкая или средняя", — отметил представитель альянса на слушаниях в комитете по вооружённым силам палаты представителей Конгресса США, отвечая на вопрос о том, какова вероятность вторжения России на Украину в предстоящие недели.

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Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал впустить Украину в НАТО и ЕС, отметив, что Киев "не может бесконечно оставаться в прихожей" данных организаций. Прежде он назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, украинский лидер призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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