Минобороны рассекретило документы о героизме советских солдат при освобождении Польши

Министерство обороны России представило документы, доказывающие наличие братской могилы советских воинов на месте снесённого в 2017 году в польской Тшцянке мемориального комплекса. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Архивные материалы подтверждают наличие в польском городе Тшцянка на месте снесённого мемориала советского воинского братского захоронения, как и сам факт официальной передачи мемориала местным властям", — говорится в сообщении.

В документах есть информация о боях за город и окрестности в январе 1945 года и о подвигах героев — бойцов и командиров Красной армии. В качестве примера оборонное ведомство рассказало, что двумя батальонами бригада ворвалась в город Шенланке (немецкое название Тшцянки) и в районе церквей была встречена сильным огнём фаустпатронов. При этом только за день городских боёв 20 гвардейцев погибли, 30 получили ранения, было потеряно 10 танков.

Под снесённым мемориалом были захоронены останки 56 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении этих земель. Имена 16 из них установлены.

В 2017 году польские власти снесли мавзолей на месте братской могилы советских солдат. В начале мая прошлого года польская прокуратура начала расследование по данному факту.

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