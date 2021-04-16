Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Кастрюльный бунт: аргентинцы устроили митинги из-за перевода школ на удалёнку — видео

Судя по кадрам с акции протеста, некоторые участники митингов были довольно агрессивными: атаковали ворота резиденции главы государства.

16 апреля 2021, 01:13

Кадр из видео © Twitter / raquelsantanapb

Кастрюльный бунт: аргентинцы устроили митинги из-за перевода школ на удалёнку. Видео © Соцсети

В Буэнос-Айресе прошёл необычный митинг: более сотни человек вооружились кастрюлями, барабанами и отправились к резиденции президента. Там они устроили шумную акцию против перевода школ на удалённое обучение. Власти приняли такое решение из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Аккомпанируя себе на кастрюлях, люди скандировали: "Образование — это наше право", "Не закрывайте школы". Они недовольны падением качества обучения при домашнем формате, а также необходимостью сидеть с детьми, пока они учатся на удалёнке. Судя по кадрам с акции протеста, некоторые участники митингов были довольно агрессивными: атаковали ворота резиденции главы государства.

В Аргентине протестующие забросали камнями машину президента страны — видео

В Аргентине протестующие забросали камнями машину президента страны — видео

В столичном регионе Аргентины ограничительные меры усилили до конца апреля. Если заболеваемость ковидом не спадёт, их могут и продлить.

Лайф рассказывал, что коронавирусом ранее заразился и глава страны. Альберто Фернандес привился первой дозой российской вакцины "Спутник V" в конце января в госпитале Posadas. 3 апреля появились новости о его заражении. Сам политик отметил, что без вакцинации ему сейчас было бы плохо. Разработчики "Спутника V" пожелали Фернандесу скорейшего выздоровления и добавили, что препарат на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% — против тяжёлых случаев.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1