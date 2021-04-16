Кастрюльный бунт: аргентинцы устроили митинги из-за перевода школ на удалёнку — видео

В Буэнос-Айресе прошёл необычный митинг: более сотни человек вооружились кастрюлями, барабанами и отправились к резиденции президента. Там они устроили шумную акцию против перевода школ на удалённое обучение. Власти приняли такое решение из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Аккомпанируя себе на кастрюлях, люди скандировали: "Образование — это наше право", "Не закрывайте школы". Они недовольны падением качества обучения при домашнем формате, а также необходимостью сидеть с детьми, пока они учатся на удалёнке. Судя по кадрам с акции протеста, некоторые участники митингов были довольно агрессивными: атаковали ворота резиденции главы государства.