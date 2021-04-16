Кастрюльный бунт: аргентинцы устроили митинги из-за перевода школ на удалёнку — видео
Судя по кадрам с акции протеста, некоторые участники митингов были довольно агрессивными: атаковали ворота резиденции главы государства.
Кадр из видео © Twitter / raquelsantanapb
Кастрюльный бунт: аргентинцы устроили митинги из-за перевода школ на удалёнку. Видео © Соцсети
В Буэнос-Айресе прошёл необычный митинг: более сотни человек вооружились кастрюлями, барабанами и отправились к резиденции президента. Там они устроили шумную акцию против перевода школ на удалённое обучение. Власти приняли такое решение из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Аккомпанируя себе на кастрюлях, люди скандировали: "Образование — это наше право", "Не закрывайте школы". Они недовольны падением качества обучения при домашнем формате, а также необходимостью сидеть с детьми, пока они учатся на удалёнке. Судя по кадрам с акции протеста, некоторые участники митингов были довольно агрессивными: атаковали ворота резиденции главы государства.
В столичном регионе Аргентины ограничительные меры усилили до конца апреля. Если заболеваемость ковидом не спадёт, их могут и продлить.
Лайф рассказывал, что коронавирусом ранее заразился и глава страны. Альберто Фернандес привился первой дозой российской вакцины "Спутник V" в конце января в госпитале Posadas. 3 апреля появились новости о его заражении. Сам политик отметил, что без вакцинации ему сейчас было бы плохо. Разработчики "Спутника V" пожелали Фернандесу скорейшего выздоровления и добавили, что препарат на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% — против тяжёлых случаев.
Выбор редакции
Легко переболевший ковидом президент Аргентины объяснил это "Спутником V"
Вакцина со вкусом ряженки: съедобный препарат от ковида решили сделать в Санкт-Петербурге
В Китае беспрецедентно увеличился рост экономики
"Подойди поближе!": Житель Владивостока голым станцевал в цветочном магазине – видео
Россиянам посоветовали есть почки растений и пояснили, как лучше это делать
Комментариев: 0