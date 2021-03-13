В Аргентине протестующие забросали камнями машину президента страны — видео

Фернандес приехал с визитом в Чубут, чтобы осмотреть места, где ранее произошли пожары. Десятки жителей города окружили микроавтобус главы государства, протестуя против нового горнодобывающего проекта, который активно лоббируется губернатором провинции. Они стучали по машине и выкрикивали различные высказывания не очень лестного содержания. Некоторые бросали камни в окна микроавтобуса, разбив одно из них. Но никто не пострадал.