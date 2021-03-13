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В Аргентине протестующие забросали камнями машину президента страны — видео

Они выступали против нового горнодобывающего проекта.

13 марта 2021, 17:31

В аргентинской провинции Чубут камнями забросали микроавтобус президента страны Альберто Фернандеса. Об этом сообщили на телеканале Todo Noticias.

Фернандес приехал с визитом в Чубут, чтобы осмотреть места, где ранее произошли пожары. Десятки жителей города окружили микроавтобус главы государства, протестуя против нового горнодобывающего проекта, который активно лоббируется губернатором провинции. Они стучали по машине и выкрикивали различные высказывания не очень лестного содержания. Некоторые бросали камни в окна микроавтобуса, разбив одно из них. Но никто не пострадал.

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Недавно ФБР США опубликовало сотни фотографий, на которых изображены протестующие, участвовавшие в штурме Капитолия.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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