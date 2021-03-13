В Аргентине протестующие забросали камнями машину президента страны — видео
Они выступали против нового горнодобывающего проекта.
В аргентинской провинции Чубут камнями забросали микроавтобус президента страны Альберто Фернандеса. Об этом сообщили на телеканале Todo Noticias.
VIDEO DOCUMENTO:— MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) March 13, 2021
ASI CORRIERON LOS VECINOS DE CHUBUT A ALBERTO FERNANDEZ.
SE TUVO QUE IR Y SUSPENDIO CONFERENCIA DE PRENSA.
VIDEO TN pic.twitter.com/QiCqpt6PUQ
Фернандес приехал с визитом в Чубут, чтобы осмотреть места, где ранее произошли пожары. Десятки жителей города окружили микроавтобус главы государства, протестуя против нового горнодобывающего проекта, который активно лоббируется губернатором провинции. Они стучали по машине и выкрикивали различные высказывания не очень лестного содержания. Некоторые бросали камни в окна микроавтобуса, разбив одно из них. Но никто не пострадал.
Недавно ФБР США опубликовало сотни фотографий, на которых изображены протестующие, участвовавшие в штурме Капитолия.
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