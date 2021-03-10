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ФБР обнародовало фото сотен участников штурма Капитолия

Среди них есть довольно колоритные — в шлемах и с различной атрибутикой.

10 марта 2021, 22:11
<p>Фото © www.fbi.gov</p>

Фото © www.fbi.gov

Федеральное бюро расследований США на своём сайте опубликовало сотни фотографий, на которых изображены участники штурма Капитолия. Многие кадры являются фрагментами видео, поэтому лица там едва можно разобрать. Другие же чёткие.

Фото © www.fbi.gov

Фото © www.fbi.gov

Ведомство призывает общественность поделиться данными о местоположении людей со снимков. Под фото некоторых из них отмечено, что они уже под арестом.

Фото © www.fbi.gov

Фото © www.fbi.gov

"Мы задействовали все наши ресурсы для расследования и тесно сотрудничаем с нашими партнёрами на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне, чтобы активно преследовать лиц, причастных к этой преступной деятельности", — пишет ФБР.

Стало известно, сколько власти США потратят на ремонт Капитолия после штурма

Стало известно, сколько власти США потратят на ремонт Капитолия после штурма

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек. Более чем 300 людям были предъявлены обвинения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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