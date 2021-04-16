Россиянам посоветовали есть почки растений и пояснили, как лучше это делать

Почки тополя и берёзы богаты смолами и витамином C, их можно употреблять в пищу для пополнения организма важными микроэлементами. Об этом заявил шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный. Он советует попробовать такие побеги в апреле, поскольку в мае они начнут горчить, а затем появятся листья.

Колодяжный в интервью радио Sputnik поделился рецептом блюда с почками. Для начала их нужно замочить в горячей воде на 15–20 минут, чтобы не горчили, а затем обжарить на сливочном масле с гречкой и белыми грибами. Также почки можно добавлять в хлеб или готовить из них весенние закуски.

"Желательно есть почки в умеренных количествах: в большом количестве любое лекарственное растение наносит вред. Если почки переросли, лучше всего замочить их в горячей воде на 15–20 минут, чтобы лишние смолы и горечь ушли. Собирать почки нужно не вблизи дорог и подальше от городов", — отметил Колодяжный.

Помимо почек специалист призвал людей обратить внимание на цветы клевера, звездчатку среднюю и рогоз.

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