Россиянам напомнили о возможности получить дополнительные выходные в мае

Россияне в начале мая будут традиционно больше отдыхать из-за праздничных дней, но есть возможность и дополнительных выходных. Их по своей инициативе может ввести работодатель, но при условии оплаты. Об этом напомнили в Роструде.

Пояснения ведомства по поводу календаря рабочих и выходных дней в начале мая приводит РГ. Так, для работников с пятидневным графиком первые две рабочие недели мая в России будут четырёхдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Соответственно, выходными будут 1–3 мая и 8–10 мая. 30 апреля — день предпраздничный, поэтому должен быть сокращён на час. В остальном же нужно полагаться на волю работодателя — никто не запрещает ему дать сотрудникам отдохнуть ещё.

"Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня", — приводит РГ комментарий ведомства.

Чтобы объявить корпоративные выходные, компании понадобится принять нормативный акт. Его форма не установлена, поэтому документ может быть составлен произвольно. В приказе лишь следует предусмотреть, что отдельный выходной день подлежит оплате.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о том, что власти рассматривают вариант продлить майские праздники в общей сложности на десять дней, то есть объявить выходными также 4, 5, 6, 7 мая.

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