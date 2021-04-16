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Категорий: 18

В Ираке обнаружили тайник террористов с золотом, серебром и $1,6 млн долларов

Разыскать казну группировки удалось благодаря полученной от осведомителей информации.

16 апреля 2021, 00:44

В Ираке силовики обнаружили почти 1,6 миллиона долларов, килограммы серебра и золотые монеты под развалинами одного из домов в Мосуле. Об этом сообщил местный новостной портал Shafaq news. Все эти богатства принадлежали контролировавшим долгое время город боевикам террористической организации ИГИЛ*, хранились в их так называемом казначействе.

  • Фото © МВД Ирака
    Фото © МВД Ирака
  • Фото © МВД Ирака
    Фото © МВД Ирака
  • Фото © МВД Ирака
    Фото © МВД Ирака

Фото © МВД Ирака

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Выйти на "банк" боевиков правоохранителям удалось благодаря полученной от осведомителей информации. Отмечается, что все деньги и драгоценные металлы были отобраны и украдены радикалами у местных жителей.

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Как уточняется, в тайнике находилось 1,59 миллиона долларов, 17,5 миллиона иракских динаров (около 12 тысяч долларов), 15 килограммов серебра в виде заготовок для монет, которые террористы чеканили и использовали на подконтрольных им территориях. Кроме того, там обнаружено почти полкилограмма уже отчеканенных золотых монет, а также 17,5 килограмма серебряных слитков и небольшое количество других металлов.

Ранее Лайф писал о том, что у пассажира в аэропорту Баку изъяли почти килограмм бриллиантов.

* Деятельность террористической группировки запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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