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США решили усилить военное влияние в Индо-Тихоокеанском регионе

У Пентагона освободятся ресурсы после грядущего вывода американских войск из Афганистана.

16 апреля 2021, 00:40
<p>Американские военные, охраняющие Капитолий. Фото © AP / ТАСС</p>

Американские военные, охраняющие Капитолий. Фото © AP / ТАСС

Власти США склоняются к мысли, что Пентагон должен сосредоточить свои силы и внимание на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил журналистам представитель администрации США высокого ранга.

"Я думаю, одна из целей того, что президент и его помощники сделали осторожные шаги по Афганистану, состоит в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы командования наших вооружённых сил, чтобы сосредоточиться на ключевых вызовах XXI века. По нашему мнению, они главным образом лежат в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал чиновник.

Он сообщил, что часть выведенных из Афганистана войск будет направлена именно в этот регион. Прежние администрации якобы непропорционально много внимания уделяли Афганистану в ущерб влиянию на Индо-Тихоокеанском направлении.

"Было принято решение, что это в большей степени нужно в Западно-Тихоокеанском регионе", — указал собеседник журналистов.

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Ранее президент США Джо Байден принял решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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