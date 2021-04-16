"Были в состоянии развода": Агутин рассказал о последствиях публичной измены Варум

Звёздные супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум находились в состоянии развода, но оно продлилось лишь три дня после скандального видео с поцелуем певца с неизвестной брюнеткой. Артист рассказал о последствиях этой публичной измены на конкурсе "Новая волна – 2011".

"Мы с женой до сих пор называем это видео "моим популярным видео". Я был, конечно, невменяемо пьяный. Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришёл, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент", — рассказал Агутин.

Он отметил, что его семья тяжело переживала эти события. Около трёх дней супруги находились в состоянии развода, но потом просто не смогли расстаться. На сегодняшний день Леонид и Анжелика вместе более 20 лет.

"Сейчас стараюсь не допускать такого, вообще сторонюсь, боюсь публичных сборищ, потому что сил у меня уже ещё меньше", — сказал он на ютуб-канале Юрия Костина.

А в начале этого года Леонид Агутин посвятил стихотворение похмелью. Строки певец сопроводил характерной фотографией, на которой он сидит с опухшим лицом и подпирает его рукой.

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