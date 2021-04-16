"Госдоки": в России анонсировали приложение для электронных копий документов

В июне 2021 года россияне смогут хранить и предъявлять личные документы в цифровом виде. Для этого Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустит приложение "Госдоки", которое летом начнёт свою работу в тестовом режиме. На его разработку потратили около 50 миллионов рублей.

В Минцифры РФ отметили, что сейчас россияне всё чаще хранят свои личные документы (паспорта, водительские права, документы, выданные органами ЗАГС, и другие) в электронном виде, используя облачные сервисы или иные сервисы, не предназначенные для этого. Как следствие, есть риск утечки персональных данных, документы автоматически не обновляются и не имеют никакой юридической силы.

"Мобильное приложение "Госдоки" станет удобным, а главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учётную запись портала госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "Госдоках" всегда будут актуальными", — заверили в ведомстве.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин заявлял, что России необходимо развивать собственные технологические платформы, поскольку от их работы сегодня зависит существенная часть активностей в сфере образования, медицины, культуры, бизнеса.

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