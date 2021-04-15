На юго-востоке Москвы частично обрушилась крыша горящего склада
Площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Людей в горящем здании нет, сведений о пострадавших не поступало.
Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС РФ. Борьба с огнём ведётся в трёхэтажном складском здании на Шарикоподшипниковской улице.
"Происходит загорание трёхэтажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", — рассказали в МЧС.
Отмечается, что людей в горящем здании нет, информации о пострадавших также не поступало. На месте продолжают работать экстренные службы.
Ранее сообщалось, что двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в частном доме в Читинском районе Забайкалья.
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