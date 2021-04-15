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На юго-востоке Москвы частично обрушилась крыша горящего склада

Площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Людей в горящем здании нет, сведений о пострадавших не поступало.

15 апреля 2021, 23:42

Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС РФ. Борьба с огнём ведётся в трёхэтажном складском здании на Шарикоподшипниковской улице.

  • Фото © ГУ МЧС РФ по Москве
    Фото © ГУ МЧС РФ по Москве
  • Фото © ГУ МЧС РФ по Москве
    Фото © ГУ МЧС РФ по Москве
  • Фото © ГУ МЧС РФ по Москве
    Фото © ГУ МЧС РФ по Москве
  • Фото © ГУ МЧС РФ по Москве
    Фото © ГУ МЧС РФ по Москве

Фото © ГУ МЧС РФ по Москве

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"Происходит загорание трёхэтажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", — рассказали в МЧС.

Отмечается, что людей в горящем здании нет, информации о пострадавших также не поступало. На месте продолжают работать экстренные службы.

Была снята с учёта: в полиции рассказали об уральской семье, в которой погибли пятеро детей

Была снята с учёта: в полиции рассказали об уральской семье, в которой погибли пятеро детей

Ранее сообщалось, что двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в частном доме в Читинском районе Забайкалья.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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