На юго-востоке Москвы частично обрушилась крыша горящего склада

Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы достигла 700 квадратных метров, частично обрушилась крыша. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС РФ. Борьба с огнём ведётся в трёхэтажном складском здании на Шарикоподшипниковской улице.









"Происходит загорание трёхэтажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", — рассказали в МЧС.

Отмечается, что людей в горящем здании нет, информации о пострадавших также не поступало. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в частном доме в Читинском районе Забайкалья.

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