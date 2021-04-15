Зеленский пригласил украинцев на отдых в Турцию вместо россиян
Таким образом украинский президент решил продемонстрировать поддержку Анкаре после недавних переговоров на высшем уровне.
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Украинцам можно лететь на отдых в Турцию вместо россиян. С соответствующим заявлением выступил президент Владимир Зеленский. По мнению украинского лидера, страна должна наращивать туристическое сотрудничество с Турцией, чтобы поддержать Анкару.
"Россияне сказали, что будут ограничивать туристов, туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать туризм и показать, что мы поддерживаем Турцию", — заявил Зеленский на видео, которое размещено на его странице в "Фейсбуке".
Он также выразил слова благодарности президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что последний не признаёт факта присоединения Крыма к Российской Федерации.
Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в России, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день. Тем, кто уже купил путёвки в Турцию или Танзанию, предложили обменять эти туры на путешествие внутри страны.
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