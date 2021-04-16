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Подсчитана сумма сбережений, необходимая россиянам для комфортной жизни

Опрос показал, что деньги откладывает менее половины граждан. Те же, кто это делает, сберегают каждый месяц почти пятую часть заработка.

16 апреля 2021, 00:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россиянам в среднем для уверенной, комфортной жизни нужно около 1,3 миллиона рублей сбережений. Жителям Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга необходимо больше — 1,8, 1,7 и 1,6 миллиона рублей соответственно.

Как сообщают "Известия", такие результаты получены по итогам опроса, проведённого компанией "Сбербанк. Страхование жизни" и НПФ Сбербанка. Россиян просили ответить на несколько вопросов. Так, почти 40% респондентов признались, что откладывают деньги постоянно или время от времени, в среднем по 19,8% своего дохода.

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Самыми склонными к бережливости оказались лица с высшим образованием (41%) и люди старшего возраста, а вот среди молодёжи деньги откладывает меньше трети. Основными целями сбережений опрошенные россияне назвали траты на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей, путешествия. Исследование проводилось в марте – апреле этого года в 37 российских городах.

Ранее Лайф рассказывал о топ-10 самых доходных и рискованных инвестиций апреля. Среди них "золотые" акции, ОФЗ и криптовалюты.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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