Подсчитана сумма сбережений, необходимая россиянам для комфортной жизни

Россиянам в среднем для уверенной, комфортной жизни нужно около 1,3 миллиона рублей сбережений. Жителям Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга необходимо больше — 1,8, 1,7 и 1,6 миллиона рублей соответственно.

Как сообщают "Известия", такие результаты получены по итогам опроса, проведённого компанией "Сбербанк. Страхование жизни" и НПФ Сбербанка. Россиян просили ответить на несколько вопросов. Так, почти 40% респондентов признались, что откладывают деньги постоянно или время от времени, в среднем по 19,8% своего дохода.

Самыми склонными к бережливости оказались лица с высшим образованием (41%) и люди старшего возраста, а вот среди молодёжи деньги откладывает меньше трети. Основными целями сбережений опрошенные россияне назвали траты на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей, путешествия. Исследование проводилось в марте – апреле этого года в 37 российских городах.

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