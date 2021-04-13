Секретный перевод: на чём начали терять деньги клиенты банков

С этой недели банки стали активно завлекать клиентов новыми спецпредложениями. Это следствие недавнего повышения ключевой ставки ЦБ. Теперь положить деньги в банк можно под более выгодный процент, к тому же появилось много спецпредложений по инвестициям. Впрочем, клиенты столкнулись с неожиданными проблемами, пытаясь выгодно вложить деньги или досрочно погасить кредит. Некоторые вместо прибыли даже потеряли часть сбережений. Как вычислить уловки сотрудников банка и не потерять деньги?

Финансисты с нетерпением ждут 23 апреля. В этот день состоится заседание Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о повышении ключевой ставки. Есть вероятность, что она снова вырастет. Курс на увеличение ставки был взят в конце марта, когда ЦБ поднял её с 4,25% до 4,5% годовых. Это произошло впервые с 2018 года. Стало понятно, что это не разовое повышение, а начало тенденции. С тех пор банки стали постепенно менять условия обслуживания. Ставки по кредитам и вкладам растут. На этой неделе процесс стал идти активнее. В то же время появилось и немало жалоб на обслуживание в банках.

Например, кредитные организации активно заманивают новых клиентов. В частности, повышенными процентами по вкладам и накопительным счетам. На практике же может выясниться, что привлекательный процент действует только первые несколько месяцев, а в дальнейшем ставки остаются прежними.

Кроме того, под видом вкладов на более выгодных условиях недобросовестные сотрудники банков предлагают клиентам оформить инвестиционное страхование жизни. В результате возрастает риск не приумножить деньги, а просто их потерять. Гарантированного дохода такая инвестиция не приносит.

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— После изменения ставки ЦБ стали встречаться кейсы, когда банки информируют клиентов о возможности повысить процент по текущему вкладу. В процессе общения или, того хуже, переоформления договора выясняется, что повышенная ставка будет действовать всего лишь два-три месяца, а затем опустится ещё ниже, чем была до этого. Причём каким-либо образом снять средства без потери денег не представляется возможным. Опять-таки из-за условий подписываемого обновлённого договора между банком и вкладчиком. Это один из нехитрых способов для банка сократить расходы по выплате процентов на средства клиентов, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, юрист советует внимательно читать договор, в котором указаны условия, предлагаемые банком. Всегда можно отказаться или попросить уточнить те или иные моменты, а также настоять на редактировании некоторых пунктов.

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— Другая история — это инвестиционные инструменты под видом вкладов с сильно завышенными процентами. В таких случаях банки передают средства после заключения договора сторонним или аффилированным инвестиционным компаниям и получают сверхдоход. Параллельно они указывают вкладчику на условия договора и ссылаются на неудовлетворительные результаты инвестиций. Как правило, вкладчик просто остаётся при своих же деньгах, но вернуть их обратно до истечения срока действия договора опять-таки не представляется возможным без штрафных санкций. При этом суд может встать и на сторону банка, указывая на то, что вкладчик лично подписывал договор и бумаги о том, что он ознакомлен со всеми условиями, — уточнил Павел Уткин.

Сейчас в рекламе вкладов можно встретить варианты даже под 8–9% годовых. Это само по себе нонсенс, учитывая, что ключевая ставка ЦБ находится на уровне 4,5%. Такое мнение высказал руководитель инвестиционной платформы ARFI Сергей Григорян.

— Высокие ставки действительно есть, их предлагают в том числе и крупнейшие банки. Но это не совсем депозиты, а смешанные продукты. Процентная ставка по ним складывается из нескольких составляющих. Например, можно найти ставку по вкладу на уровне 7–8%. При этом помимо депозита пользователь обязан будет открыть брокерский счёт, положить туда определённую сумму, например 100 тыс. рублей, и совершать операции по нему в течение шести месяцев. Таким образом финансовые организации стимулируют продажу побочных продуктов, которые не пользуются особым спросом, — отметил Сергей Григорян.

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Ещё один вариант — повышенная ставка по депозиту, но на ограниченную сумму и определённый временной промежуток. Например, вы кладёте деньги под 8% годовых. Всё честно. Но при этом 8% будут начисляться на сумму до 300 тыс. рублей и в первые два месяца. Дальше ставка снизится до 6%, а ещё через три месяца она упадёт до 4%.

Существуют также варианты с ограничением на пополнение суммы вклада. Например, банк предлагает повышенный процент, но сумму вклада можно увеличить только в первый месяц после открытия. Также для многих депозитов существует автоматическая пролонгация, на которую редко обращают внимание. И совершенно зря. Пролонгация не означает, что клиенту продлят депозит на новый срок на тех же условиях.

— Во многих структурах вклады автоматически пролонгируются под 0,01%. При этом часто человек уверен, что, если он просто оставит деньги на счету на большее время, он получит большую сумму. Поэтому, когда он приходит закрывать вклад, его может ждать неприятный сюрприз. Существуют различные маркетинговые уловки, которые позволяют человеку думать, что он открыл выгодный вклад, но на практике всё так или иначе в итоге сведётся к стандартным процентам. Если ставка рефинансирования находится на уровне 4,5%, то это будет 4–4,5%. По накопительным счетам ставки, как правило, на 0,5–1% ниже, — пояснил Сергей Григорян.

Он отметил, что многие проблемы клиентов связаны с тем, что они не изучили заранее все условия финансового продукта. В результате в погоне за прибылью могут потерять деньги. По словам экономиста, с финансовыми инструментами можно работать, это действительно способно принести повышенный доход. Но, во-первых, всегда будет зависеть от суммы первоначальных вложений. Если вы вкладываете 100 тыс. рублей и 10 млн рублей — доход будет совершенно разным. Во-вторых, чтобы эффективно использовать инструменты, этому надо учиться, выстраивать стратегии.

— Но стоит ли затраченное время возможной выгоды в 2–3 тыс. рублей? Такую сумму ежемесячно можно спокойно получать со вклада в год (которую может получить среднестатистический россиянин на вкладе до 1 млн рублей), — добавил Сергей Григорян.

Что касается кредитов, то условия по ним должны стать хуже. Но некоторые банки не только не повышают, а формально даже занижают ставки. В результате рекламные объявления выглядят на редкость заманчиво. Риск здесь в том, что банки навязывают различные дополнительные услуги. Это необходимо для снижения процента при получении кредита.

Более того, от заёмщика требуется изначально потратить некую сумму, чтобы эти услуги получить. Например, оплатить страховку жизни и здоровья, страхование недвижимости при ипотеке, получение кредитной карты банка при потребительском кредите и так далее. На этот момент обращает внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— В инвестиционных продуктах банки, пользуясь низким уровнем финансовой грамотности клиентов, предлагают вкладываться в высокорисковые и сложные инструменты. Например, перечислить деньги в фонды вместо покупки понятных облигаций с фиксированной доходностью. Это всё следствие того, что ужесточение регулирования их деятельности снижает прибыль. К тому же финансовые организации повышают комиссии на различные продукты. Причём не только для физических, но и для юридических лиц. Например, по расчётно-кассовому обслуживанию, — пояснил Артём Деев.

Чтобы избежать проблем, лучше стараться самостоятельно отслеживать информацию на сайте банка. Если какое-то предложение делает сотрудник отделения, то её всегда стоит перепроверить, а проблемные моменты проговорить заранее. Такую рекомендацию даёт член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов.

— Стоит избегать малоизвестных финансовых контор, деятельность которых может быть построена на мошенничестве. Но и предложения самых крупных банков могут быть невыгодными, так как там на любой продукт всегда найдутся клиенты. В любом случае лучше провести сравнительный анализ нескольких схожих предложений и уже тогда принимать решение о вложениях, — пояснил Юрий Брисов.

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