Вступили в силу новые правила предоставления льгот: как будут перечислять пособия, компенсации и материнский капитал

С 19 апреля вступают в силу новые правила получения ряда льгот. Некоторые поправки в законы действуют уже с 11 апреля. Они касаются, в частности, материнского капитала. Как изменился порядок начисления льгот, кому положены повышенные пособия и компенсации и сколько они составят?

Изменения в законах, которые вступят в силу с 19 апреля

С 19 апреля вступают в силу обновлённые сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Также внесены поправки в классификацию технических средств реабилитации.

— Кроме того, можно будет подать заявление о проведении медико-технической экспертизы не только по месту жительства, но и по месту пребывания или фактического проживания инвалида или ребёнка-инвалида, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Какой порядок выплаты компенсаций начал действовать с 10 апреля

Инвалиды могут получать компенсации за самостоятельную покупку технических средств реабилитации и необходимые услуги. С 10 апреля изменился порядок получения этих выплат.

— Теперь инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, смогут получить компенсацию за приобретённое средство реабилитации или оказанные услуги не только по месту постоянной регистрации (месту жительства), но и по месту пребывания или фактического проживания, — обращает внимание Оксана Красовская.

Как изменилось получение льгот с 11 апреля

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Изменились правила использования материнского капитала. С 11 апреля вступил в силу соответствующий приказ Минтруда. Теперь определён порядок действий для перевода денег на накопительную пенсию, если родители уже отзывали их на другие цели, но не воспользовались.

Распоряжаться материнским капиталом можно будет более гибко. Речь идёт о таких случаях, когда родители сначала направляли средства маткапитала на накопительную часть пенсии, а потом передумали и решили использовать по другим направлениям, например для покупки квартиры или оплаты образования ребёнка.

Теперь появилась возможность в течение полугода со дня возврата средств на счёт в ПФР решить, на что пойдут деньги. Для этого нужно написать соответствующее заявление. Если за это время решение так и не было принято, срок можно продлить ещё один раз. Нужно будет снова написать заявление. Если родители так и не определятся, на что направить деньги, то в течение трёх месяцев средства маткапитала по умолчанию пойдут на накопительную пенсию.

— На мой взгляд, введённые​ изменения позволят более эффективно использовать материнский капитал. При этом, чтобы повысить рождаемость, необходимо не только увеличивать размеры пособий и расширять список льгот. Важно обеспечить жильём семьи с детьми, так как между жилищными условиями и демографическим развитием существует прямая зависимость. Люди при вступлении​ в брак зачастую не имеют собственного жилья. Не все способны платить ипотеку. Как вариант — можно давать жильё при рождении ребёнка. Сначала, например, как "служебное". Как только ребёнок достиг 18 лет, переписывать его в собственность, — считает старший научный сотрудник института социологии РАН Сергей Таланов.

Кстати, даже если в семье уже есть двое детей и материнский капитал больше не положен, у многодетных семей есть ещё один вариант, при котором государство поможет с решением жилищного вопроса. При рождении третьего ребёнка в период с 2019 по 2022 год включительно семья может претендовать на погашение долга по имеющемуся ипотечному кредиту в размере до 450 000 рублей.

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

— Сумма направляется на погашение основного долга, но, если он меньше 450 000 рублей, остаток идёт на погашение процентов. Если сумма по процентам и основному долгу меньше — остаток не компенсируется и не может пойти в зачёт других кредитов. Такое право, так же как и материнский капитал, предоставляется семье один раз в жизни. Для того чтобы воспользоваться субсидией на погашение ипотечного долга, семья должна обратиться в банк, где брался кредит, он проверит документы и передаст их оператору программы — ДОМ.РФ, который проведёт финальную проверку и примет решение либо о выплате субсидии, либо об отказе, — пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По словам Петра Гусятникова, для получения господдержки семья должна соответствовать определённым критериям. Третий ребёнок должен родиться в период с 2019 по 2022 год включительно. К тому же ипотечный договор должен быть заключён не позднее 1 июля 2023 года. Договор рефинансирования тоже подходит. Нет ограничений и по типу недвижимости: это может быть новостройка, вторичное жильё, дом или земельный участок. Кстати, воспользоваться такой мерой поддержки можно только один раз в жизни и для одного кредита.

Как изменилось начисление пособий с 1 апреля

С 1 апреля изменился порядок получения пособия на детей от трёх до семи лет. Его выплачивают малообеспеченным семьям. Теперь для назначения пособия будут учитывать наличие у родителей недвижимого и движимого имущества, процентов по вкладам и все возможные доходы.

В зависимости от материальной обеспеченности помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребёнка по региону. Сумму пособия пересчитывают ежегодно. Она будет зависеть от того, изменится ли размер прожиточного минимума на детей.

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