Хаос и кровавый исход: талибы не согласны с затянувшимся выводом войск США И НАТО

Эксперты считают, что единственная сила, которая сможет управлять Афганистаном — радикалы, и после ухода войск коалиции местная власть будет сметена и начнется хаос. В ближайшие 30 лет страна не сможет заниматься ничем другим, кроме как курировать крупнейший в мире наркохаб.

Начиная с президентского срока Барака Обамы политики кормят американский народ обещанием закончить войну в Афганистане и вывести оттуда свои войска. Согласно последнему соглашению, подписанному с администрацией Дональда Трампа, конечной датой вывода военного контингента было 1 мая. Однако после заявления Джо Байдена о том, что США начнут выводить военный войска с 1 мая и завершат этот процесс к круглой дате 11 сентября 2021 года, и аналогичного решения НАТО сегодня последовал ответ представителей запрещенного в России радикального движения "Талибан". Они сочли, что нарушение сроков американцами открывает им “путь принять все необходимые контрмеры”. Так, по их мнению, “американская сторона будет ответственна за все будущие последствия, а не Исламский Эмират (Афганистан) (самоназвание "Талибана").

Напомним, с заявлением Байдена не согласен глава ЦРУ Уильям Бернс, который считает, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию.

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Военный эксперт Дмитрий Литовкин напомнил — такое уже было, когда после подобного обещания спустя пять месяцев они отчитывались о выполненной работе. Прежде всего, это пиар.

— НАТО — это структура, в которой состоит очень много стран, скажем, они могут взять и вывести контингент Эстонии или Грузии, которые составляют всего несколько человек, отчитаться об этом, а войска США и Бундесвера останутся. Считаю всё это — голословными обещаниями, тем более что генеральный секретарь Столтенберг полностью зависит от своего руководства из Пентагона, а уж они сами определят, когда и сколько выводить войск. Реально ничего толком не сделано, проблема талибов не решена, а стабильная власть после вывода войск НАТО вернётся к тому же хаосу, что был до их прихода, — сказал Литовкин.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация во главе с президентом Дональдом Трампом и представители радикального движения "Талибан" подписали мирное соглашение в Дохе. Из договоренностей следовало, что США, их союзники и коалиция выведут к 1 мая все войска из Афганистана. Талибы обещали, что свернут угрожающие безопасности США и их союзников операции. Для американской истории эта зарубежная военная кампания оказалась самой продолжительной.

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— Сейчас уже апрель, и вместо вывода войск мы имеем новый приказ об их выводе. Тут есть деталь — центральная власть в Афганистане слаба и последние годы постепенно теряет контролируемую территорию, на её место приходят талибы, а также другие вооружённые группировки включая ИГИЛ (*Организация запрещена на территории России), исламское движение Туркестана, Джамаат Ансаруллах (*Организация запрещена на территории России) и другие. В связи с этим есть определённые опасения, что после вывода войск НАТО центральная власть долго не продержится и фактически произойдёт ликвидация проамериканского режима. Во-многом именно из-за этого обещания вывести войска, сделанные предыдущими президентам, так неаккуратно выполнялись. Фактически вывод войск из Афганистана — это признание поражения и ликвидация всего того, что американцы добивались в этой стране за 20 лет, а также наглядная демонстрация другим “союзникам”, что в долгосрочной перспективе США безопасность не гарантируют, — сказал эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

По его словам, вместо объективной модернизации страны, создания материальной базы и уничтожения предпосылок для террористического движения там занимались тем, что механически копировали западные государственные системы: парламент, институт президентской и исполнительной власти.

— Ситуация получилась следующая - шашечки нарисованы, а такси нету. По сути они не смогли ничего изменить в этой стране. В итоге, тут в долгосрочной перспективе так и останется огромный наркотрафик, который контролируют как группировки вооружённой оппозиции, провластные вооружённые отряды, так и войска США. Поэтому единственное, что могут делать соседи этой страны — перекрывать границы с целью предотвращения потоков наркоконтрабанды, — заключил эксперт.

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Когда речь идет о войсках НАТО, следует понимать, что приказ относится только к регулярной армии. Многочисленные наёмники и ЧВК остаются, полагает военный эксперт Борис Рожин.

— Частные военные компании, работающие в Афганистане, не являются частью оккупационных войск, а проходят по линии обеспечения безопасности и уж точно никак не связаны с общенатовской военной миссией. Правительству Афганистана ничего не мешает и дальше нанимать их на службу. США объявили, что всё-таки выведут войска 1 мая, потом пересмотрели свое решение, сказав, что с первого числа начнут процесс, а завершат — к сентябрю. Дата безусловно красивая, круглая, 20 лет 11 сентября 2001 года, вполне подходит к тому, чтобы закончить военную кампанию, показав, что два десятка лет войны не прошло зря, — заявил Рожин.

По сути начало вывода войск можно отсчитывать с 2016 года, когда Барак Обама признал, что США попали в тупик и не могут решить конфликт в Афганистане военным способом.

— По всей видимости, в этот момент во власти США активизировались круги, которые настаивали на бессмысленности войны, и после этого начались процессы подготовки к выводу, а также усиленное лоббирование такой операции. По сути на Байдена надавили, заставив его соблюдать соглашения, которые ещё Трамп подписал с талибами. Занятно, что сначала демократы активно критиковали подобные намерения, а теперь выполняют, по сути, используя успех администрации предыдущего президента, — сказал эксперт.

Как полагает профессор МГУ АНдрей Манойло, это очень верный политический шаг, который может предпринять Джозеф Байден, так как рядовые американцы изрядно устали от продолжительной войны, что обеспечит ему поддержку среди избирателей.

— Я уверен, что Байден продолжит линию, начатую ещё Трампом, и будет выстраивать отношению с талибами на базе того, что они фактически сила, которая контролирует большую часть Афганистана. Но есть пара проблем: нужно как-то удалить “Талибан” из мирового списка террористических организаций, уже не говоря о недоговороспособности радикалов. Они буквально выстраивают отношения в стиле “приходим и берём что нам нужно”, — подчеркнул Манойло.

По мнению политолога Марата Баширова, американцы понимают, что "Талибан" может полностью захватить власть, вытеснив в том числе элиты, которые существуют. Хотя никто не заинтересован в том, чтобы территория полностью перешла под контроль религиозного течения. Все ожидают, что угроза наркотрафика усилится, поэтому, когда американцы уйдут, и нам с союзниками придётся принимать дополнительные меры. Американцы подавляли деятельность наркокартелей, она является основным доходом для всех полевых командиров. Поэтому в перспективе 20-30 лет там будет процветать производство наркотиков.

Напомним, военная миссия США в Афганистане началась в конце 2001 года, формальным поводом для войны стал теракт 11 сентября, в результате которого два самолёта врезались в башни Всемирного Торгового Центра. Целями в Афганистане были назначены “борьба с терроризмом” и “производством наркотиков”. Ни одна из целей спустя 20 лет так и не была достигнута, за это время в Афганистане погибло более 2000 американских солдат и офицеров, а также, более 30 тысяч гражданского населения.

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