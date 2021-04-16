В США неизвестный открыл стрельбу в отделении FedEx
По предварительным данным, ранения получили несколько человек. Полиция пока не сообщает подробностей.
Фото © Mike Japowicz / WRTV
В США неизвестный открыл стрельбу в отделении FedEx. Видео © Соцсети
В американском городе Индианаполис неизвестный открыл стрельбу в складском отделении почтовой компании FedEx. По данным местного телеканала WishTV, несколько человек ранены.
Как отмечается, место ЧП оцеплено полицией. Жителей просят избегать этого района. Правоохранительные органы пока не сообщают подробностей.
А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.
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