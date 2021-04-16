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В США неизвестный открыл стрельбу в отделении FedEx

По предварительным данным, ранения получили несколько человек. Полиция пока не сообщает подробностей.

16 апреля 2021, 04:25
<p>Фото © Mike Japowicz / WRTV</p>

Фото © Mike Japowicz / WRTV

В США неизвестный открыл стрельбу в отделении FedEx. Видео © Соцсети

В американском городе Индианаполис неизвестный открыл стрельбу в складском отделении почтовой компании FedEx. По данным местного телеканала WishTV, несколько человек ранены.

Как отмечается, место ЧП оцеплено полицией. Жителей просят избегать этого района. Правоохранительные органы пока не сообщают подробностей.

А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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