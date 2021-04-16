В США неизвестный открыл стрельбу в отделении FedEx

В американском городе Индианаполис неизвестный открыл стрельбу в складском отделении почтовой компании FedEx. По данным местного телеканала WishTV, несколько человек ранены.

Как отмечается , место ЧП оцеплено полицией. Жителей просят избегать этого района. Правоохранительные органы пока не сообщают подробностей.

А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.