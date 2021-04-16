Байден в заявлении о России неправильно произнёс фамилию Путина. Видео © NBC

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвящённой отношениям с Россией, несколько раз оговорился. В том числе он неправильно произнёс фамилию президента РФ Владимира Путина.

"Я также ясно дал понять президенту Клутину… Путину, что Соединённые Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнёров в Европе", — сказал Байден.

Это была не единственная оговорка главы Белого дома. В ходе недолгого выступления он также едва не сказал "вакцинация" вместе "эскалация", говоря о том, что США не собираются начинать цикл эскалации отношений с Россией.

Напомним, в ходе этой речи Байден также назвал свой недавний телефонный разговор с Путиным откровенным и уважительным. Он заверил, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Россией, преодолению напряжённости в отношениях.

Ранее также по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке, и связали случившееся с сильным ветром, однако сын Дональда Трампа такую версию высмеял. Об инциденте также с иронией высказался сенатор Алексей Пушков. Признак того, что Байден вскоре может передать бразды правления Харрис, увидели и в том, как он высказался недавно о заместителе.

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