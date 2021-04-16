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В России начали строить первый завод по выпуску ударных беспилотников

Предприятие планируют возвести в рекордно короткие сроки, чтобы запустить уже к концу нынешнего года.

16 апреля 2021, 03:33
<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Компания "Кронштадт" начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Запустить предприятие хотят уже в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Компания "Кронштадт" начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов", — приводит РИА "Новости" сообщение компании.

Там добавили, что инвестиции в проект составят более четырёх миллиардов рублей. Предприятие обеспечит постоянной работой более полутора тысяч человек и будет направлять свыше 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Производство планируется сделать экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров.

Опубликовано видео ударов российского беспилотника "Орион" по сирийским террористам

Опубликовано видео ударов российского беспилотника "Орион" по сирийским террористам

По словам гендиректора "Кронштадта" Сергея Богатикова, перед компанией стоят очень жёсткие сроки, но будет сделано "всё возможное и невозможное, чтобы в них уложиться".

"Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна — это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия", — подчеркнул гендиректор.

Высокопоставленный источник агентства в оборонно-промышленном комплексе заметил, что новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках "Иноходец" (другое название — "Орион") со стороны как Минобороны, так и других заказчиков.

Компания "Кронштадт" помимо "Ориона" также разрабатывает беспилотный комплекс группового применения "Молния" и тяжёлый ударный беспилотник "Гром".

Ранее сообщалось, что новейший беспилотный летательный аппарат "Гром" будет оснащён широким комплексом вооружений и сможет управлять роем до 10 ударных дронов. Также стало известно, что летом 2021 года должны пройти испытания нового беспилотника — "Альтиус".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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