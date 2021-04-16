В России начали строить первый завод по выпуску ударных беспилотников
Предприятие планируют возвести в рекордно короткие сроки, чтобы запустить уже к концу нынешнего года.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Компания "Кронштадт" начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Запустить предприятие хотят уже в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Компания "Кронштадт" начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов", — приводит РИА "Новости" сообщение компании.
Там добавили, что инвестиции в проект составят более четырёх миллиардов рублей. Предприятие обеспечит постоянной работой более полутора тысяч человек и будет направлять свыше 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Производство планируется сделать экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров.
По словам гендиректора "Кронштадта" Сергея Богатикова, перед компанией стоят очень жёсткие сроки, но будет сделано "всё возможное и невозможное, чтобы в них уложиться".
"Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна — это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия", — подчеркнул гендиректор.
Высокопоставленный источник агентства в оборонно-промышленном комплексе заметил, что новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках "Иноходец" (другое название — "Орион") со стороны как Минобороны, так и других заказчиков.
Компания "Кронштадт" помимо "Ориона" также разрабатывает беспилотный комплекс группового применения "Молния" и тяжёлый ударный беспилотник "Гром".
Ранее сообщалось, что новейший беспилотный летательный аппарат "Гром" будет оснащён широким комплексом вооружений и сможет управлять роем до 10 ударных дронов. Также стало известно, что летом 2021 года должны пройти испытания нового беспилотника — "Альтиус".
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