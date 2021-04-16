В ГИБДД рассказали о самых частых ошибках при сдаче на водительские права
В их числе создание помех автомобилям и пешеходам, нарушение требований разметки и не вовремя включённые поворотники.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Неуверенное управление автомобилем — одна из самых частых причин неспособности курсантов сдать экзамен на вождение для получения прав. Как рассказали в МВД, также это создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота.
Как рассказали РИА "Новости" в МВД, никуда не делись и другие "популярные" ошибки неопытных водителей, например при парковке. Ученики часто наезжают на границы зон выполнения манёвров при выполнении элементов "параллельная парковка" и "заезд в бокс".
В России с 1 апреля вступил в силу новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав. Теперь навыки водителей проверяют на реальной автодороге в условиях настоящего уличного движения. Также ошибки на экзамене сгруппировали по штрафным баллам.
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