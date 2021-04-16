Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Подойди поближе!": Житель Владивостока голым станцевал в цветочном магазине – видео

Продавщицы его артистичность оценили, а вот полиция — нет. Танцора ищут, чтобы как минимум побеседовать о недопустимости таких выходок.

16 апреля 2021, 02:30

Сотрудников полиции заинтересовала видеозапись визита обнажённого мужчины в один из цветочных салонов во Владивостоке. Заявление в правоохранительные органы никто не писал, но проверка уже началась: по факту появление видео в Интернете.

"Сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку выявлен факт распространения в сети Интернет видеоматериала с изображением обнаженного мужчины, находящегося в общественном месте", – сказали в полиции.

В Дубае толпа голых девушек вышла на балкон, вызвала возмущение и попала в полицию — видео

В Дубае толпа голых девушек вышла на балкон, вызвала возмущение и попала в полицию — видео

По информации портала VL.ru, сам инцидент произошёл ещё на минувшей неделе. Судя по видео, голый посетитель вёл себя вполне дружелюбно по отношению к женщинам-продавцам. Ему явно нравилось их внимание. Гость представился Андреем.

Ранее на одном из фуд-кортов во Владивостоке состоялось скандальное шоу, которое местные жители посчитали гей-вечеринкой. На кадрах можно было увидеть целующихся мужчин, а также танцы на столах с показом половых органов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1