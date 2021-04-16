Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Китае беспрецедентно увеличился рост экономики

Огромный скачок совершила промышленность. Большой прирост также в сфере услуг и в сельском хозяйстве.

16 апреля 2021, 02:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В КНР за январь – март этого года темпы экономического роста оказались беспрецедентными — 18,3%. При этом в прошлом году, в разгар пандемии, рост был отрицательным — сокращение составило 6,8%.Такие данные привело Государственное статистическое управление.

Как сообщает ТАСС, объём ВВП Китая за эти три месяца достиг 24,93 триллиона юаней, что примерно 3,8 триллиона долларов. В этом году сильнее всего на росте сказалась промышленность (+24%). За ней следуют сфера услуг (15,6%) и сельское хозяйство (8,1%).

Путин назвал 2020 год самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны

Путин назвал 2020 год самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны

Лайф ранее рассказывал, что ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%. Связано это с коронавирусными ограничениями и падением спроса на энергоресурсы.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1