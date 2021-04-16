В Китае беспрецедентно увеличился рост экономики

В КНР за январь – март этого года темпы экономического роста оказались беспрецедентными — 18,3%. При этом в прошлом году, в разгар пандемии, рост был отрицательным — сокращение составило 6,8%.Такие данные привело Государственное статистическое управление.

Как сообщает ТАСС, объём ВВП Китая за эти три месяца достиг 24,93 триллиона юаней, что примерно 3,8 триллиона долларов. В этом году сильнее всего на росте сказалась промышленность (+24%). За ней следуют сфера услуг (15,6%) и сельское хозяйство (8,1%).

Лайф ранее рассказывал, что ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%. Связано это с коронавирусными ограничениями и падением спроса на энергоресурсы.

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