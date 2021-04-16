Грязная, но бесплатная: жители Сахалина голыми руками собирают рыбу у берега — видео

Жители Томаринского района Сахалинской области голыми руками собирают рыбу прямо на берегу. Живую мойву на песок выбрасывают волны. Люди делятся видеозаписями в социальных сетях.

"А вы говорите, рыбы нету. Ещё как швыряет! Вот она вся. Ильинское. Первые волоса. Волоса-волосики", — припевая, рассказывает на камеру сахалинец.

На Сахалине на берег выбросило тонны рыбы. Видео © Соцсети

Один из "рыбаков" показывает большие кучи рыбы, сложенной на брезенте. По его словам, такой "улов" собран во время шторма.

Это уже не первый подобный случай нынешней весной. Учёные говорят, что такой массовый выброс рыбы на берег может говорить, как ни странно, о восстановлении популяции.

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