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Грязная, но бесплатная: жители Сахалина голыми руками собирают рыбу у берега — видео

Некоторые делятся в соцсетях кадрами с добычей, припевая от радости. На некоторых видео такой добычи едва ли не тонны.

16 апреля 2021, 03:10

Жители Томаринского района Сахалинской области голыми руками собирают рыбу прямо на берегу. Живую мойву на песок выбрасывают волны. Люди делятся видеозаписями в социальных сетях.

"А вы говорите, рыбы нету. Ещё как швыряет! Вот она вся. Ильинское. Первые волоса. Волоса-волосики", — припевая, рассказывает на камеру сахалинец.

На Сахалине на берег выбросило тонны рыбы. Видео © Соцсети

Один из "рыбаков" показывает большие кучи рыбы, сложенной на брезенте. По его словам, такой "улов" собран во время шторма.

На Сахалине берег оказался усыпан сельдью, её собирают голыми руками — видео

На Сахалине берег оказался усыпан сельдью, её собирают голыми руками — видео

Это уже не первый подобный случай нынешней весной. Учёные говорят, что такой массовый выброс рыбы на берег может говорить, как ни странно, о восстановлении популяции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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