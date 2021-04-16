Грязная, но бесплатная: жители Сахалина голыми руками собирают рыбу у берега — видео
Некоторые делятся в соцсетях кадрами с добычей, припевая от радости. На некоторых видео такой добычи едва ли не тонны.
Жители Томаринского района Сахалинской области голыми руками собирают рыбу прямо на берегу. Живую мойву на песок выбрасывают волны. Люди делятся видеозаписями в социальных сетях.
"А вы говорите, рыбы нету. Ещё как швыряет! Вот она вся. Ильинское. Первые волоса. Волоса-волосики", — припевая, рассказывает на камеру сахалинец.
На Сахалине на берег выбросило тонны рыбы. Видео © Соцсети
Один из "рыбаков" показывает большие кучи рыбы, сложенной на брезенте. По его словам, такой "улов" собран во время шторма.
Это уже не первый подобный случай нынешней весной. Учёные говорят, что такой массовый выброс рыбы на берег может говорить, как ни странно, о восстановлении популяции.
Выбор редакции
Рабочие на погрузчике спасли жильцов из объятой пламенем квартиры на Сахалине — видео
Черчесов через суд потребовал сдать ему в аренду участок для разведения рыбы в Осетии
"Подойди поближе!" Житель Владивостока голым станцевал в цветочном магазине — видео
Отозвана лицензия у банка "Нейва"
В России начали строить первый завод по выпуску ударных беспилотников
Комментариев: 0