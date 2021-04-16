Новая схема мошенничества с криптовалютами: деньги выводят мимо защиты

Появилась новая схема кражи криптовалюты: злоумышленники создают собственные проекты децентрализованных финансов, включая ошибку в код, и так получают возможность выводить ресурсы. Об этом сообщили на криптобирже Binance.

Директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев рассказал "Известиям", что такая схема позволяет выводить средства клиентов через смарт-контракт, обходя алгоритм, гарантирующий неприкосновенность вложений. Он посоветовал не использовать общественные точки Wi-Fi, чтобы получить доступ к активам, проверять соответствие отображаемой ссылки биржи оригинальной.

Также необходимо следить за адресом получателя при трансакциях. Нелишними для повышения безопасности при работе с виртуальной валютой будут установка надёжного пароля и двухфакторная аутентификация.

Главный технологический эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев полагает, что в ближайший год количество краж децентрализованных финансов продолжит расти. Это обусловлено тем, что злоумышленники используют и стандартные техники с цифровыми валютами. Например, мошенники с помощью фишинга воруют данные для входа в аккаунты.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян при бронировании отелей. Надёжнее всего пользоваться подобными услугами на сайтах самих гостиниц, однако следует быть внимательными, чтобы случайно не зайти на фейковую страницу.

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