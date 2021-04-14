Усилился международный контроль за оборотом биткоина: к чему это приведёт и как скажется на курсе криптовалюты

14 апреля на рынке произошёл поворотный момент, который может стать новым драйвером для беспрецедентного роста курса биткоина. Монета уже совершила очередной прорыв. Курс криптовалюты приблизился к отметке в 65 тыс. долларов. Впрочем, у многих обладателей биткоина настроения вовсе не радостные, а скорее тревожные. Появился повод для беспокойства: аналитики зафиксировали ужесточение контроля за сделками. Какие отметки может пробить криптовалюта, почему растёт ажиотаж на биржах и что нужно учитывать инвесторам при купле-продаже цифровой валюты?

Почему курс биткоина поставил новый рекорд

Рост курса биткоина в последние недели происходил на фоне ослабления доллара и снижения доходности государственных облигаций США. На протяжении последних двух дней цифровое золото обновляло исторические максимумы в преддверии IPO криптовалютной биржи Coinbase. Такое пояснение даёт директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев.

14 апреля Coinbase дебютировала на бирже NASDAQ. Таким образом, она стала первой публичной криптобиржей.

— Это действительно поворотный момент для всей отрасли. Мы становимся свидетелями принятия криптовалюты традиционным финансовым рынком. Аналитики достаточно позитивно настроены и прогнозируют дальнейший рост стоимости биткоина до 70 тыс. долларов в ближайшие месяцы, — рассказал Глеб Костарев.

Ещё одна причина роста курса биткоина связана с новой программой стимулирования экономики в США. Об этом говорит основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников.

По мнению аналитика, вероятно, после ажиотажа вокруг биткоина придёт период стабилизации и коррекции. Монета может резко пойти вниз. Он сомневается, что у биткоина сейчас есть потенциал для дальнейшего роста. Это может произойти только в том случае, если появятся новые факторы, стимулирующие рынок.

— Биткоин в последние месяцы приучил рынок к своим рекордам. Поэтому головокружительный новый исторический максимум ближе к 65 тыс., достигнутый 14 апреля, уже не воспринимается как сенсация. Хотя рост на 8% за два дня вполне достоин такого определения. С технической точки зрения продолжение восходящего тренда способно привести котировки к следующему ближайшему целевому рубежу — 65–66 тыс. долларов. Он уже недалеко. И тем не менее с точки зрения темпов роста котировок биткоин выглядит переоценённым. Позитив во многом уже учтён в текущей цене. Вероятна консолидация актива на достигнутых рубежах и возможная коррекция к сильным техническим зонам поддержки в районе 51–56 тыс. В любом случае нужно иметь в виду крайне высокую волатильность криптовалют и возможность очень резких движений в ту или иную сторону, — предупреждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Как обезопасить свои сбережения в криптовалюте

Задача инвестора — не предсказывать курс активов, а контролировать свои риски. В том числе через широкую диверсификацию. Так считает председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин.

Чтобы защитить свои сбережения, он советует не вкладывать в крипту больше 15–20% от своих активов, несмотря на все искушения быстрого и большого заработка. Тогда есть шанс и заработать на росте курса, и снизить риск на случай возможной очередной коррекции криптовалют, которая может быть весьма существенна. Именно так обычно и бывает в этом сегменте.

Все аналитики традиционно напоминают: криптовалюта как была, так и остаётся высокорискованным вложением. Если и покупать её, то только на такие суммы, которые не страшно потерять. Сделать точный прогноз курса на основе рыночных факторов просто невозможно.

— В курсе биткоина с середины февраля 2021 года формировалась разворотная модель. В начале апреля она была закончена. Теперь идёт заключительный этап убеждения инвесторов в будущих перспективах роста. Когда станет понятно, что все, кто хотел и мог купить биткоин, уже это сделали, начнётся глубокая коррекция в район 35–40 тыс. Как правило, заключительный этап длится недолго, не более месяца. Обычно он поддерживается громкими историями. Сейчас это размещение акций крупнейшей криптобиржи США Сoinbase на Nasdaq. Так что примерно до конца апреля биткоин ещё может удерживаться выше 60 тыс. долларов, делая локальные всплески к 65–67 тыс., но после этого с высокой вероятностью начнёт падение, — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Он предупреждает о ещё одной опасности. Если вдруг произойдёт настоящий кризис (учитывая исторические максимумы в крипте и на фондовых площадках, об этом как минимум стоит задумываться), то возникшая нагрузка на ликвидность криптобирж, а также на техническую инфраструктуру из-за возможных массовых панических распродаж может обрушить всю систему. В такой ситуации, считает Александр Розман, на какое-то время рынок просто исчезнет. Продать свою криптовалюту в этот период будет просто невозможно.

Как ужесточается контроль за оборотом криптовалюты и сделками с биткоином

Если говорить о новшествах, которые касаются оборота криптовалют, то стоит вспомнить закон о цифровых финансовых активах. Он вступил в силу с 1 января этого года. Как следует из документа, россияне, которые декларируют свои операции с биткоином, теперь подпадают под юридическую защиту в отечественном правовом поле.

— Это, безусловно, позитивная новость. С другой стороны, недекларирование этих операций предполагает теперь повышенные риски для нарушителей. Дело в том, что сейчас расширяется сотрудничество российских фискальных органов с зарубежными операторами криптооборота. Иными словами, цифровая валюта всё больше выходит из серой в белую зону. Это необходимо учитывать каждому частному инвестору, — пояснил Илья Коровин.

Владислав Булочников считает, что главный риск для обладателей криптовалюты заключается в том, что государство может усилить регулирование рынка цифровых активов. Также на фоне увеличения эскалации международных конфликтов может произойти резкое падение курса или запрет на хождение монет. Аналитик считает, что продавать биткоин сейчас — хорошее решение. Как минимум потому что никто не знает, когда произойдёт обвал и куда отправится курс в таком случае. Конечно, можно подождать в надежде на то, что курс вырастет до 100 тыс., но не факт, что удастся получить прибыль, так как цена может резко пойти вниз.

— Сейчас наиболее оптимальный момент для продажи валюты, так как это даст возможность зафиксировать прибыль на высоком уровне. А риски в основном связаны с тем, что такая быстрая популяризация криптовалют в мире может заставить регуляторы принимать законы, ограничивающие хождение цифровых активов, поскольку для обычных фиатных валют цифровые становятся серьёзным конкурентом, который оттягивает на себя средства инвесторов. Сейчас никто не скажет, когда именно произойдёт обвал рынка, хотя ожидают его давно. И факторов, которые могут к этому привести, никто не назовёт. Это будет резкое снижение на основании каких-то данных, решений государств. Прогнозировать такое крайне сложно. Чтобы не потерять средства в криптовалюте, стоит приобретать её только на проверенных, известных площадках, — говорит трейдер, инвестор, основатель Amir Capital Group Марат Мынбаев.

Александр Розман тоже обращает внимание на усиливающийся госконтроль за операциями с криптовалютой. Всё больше стран объявляют сроки запуска своих государственных цифровых денег. Им, по мнению аналитика, не нужна конкуренция со стороны частных криптовалют.

— Поэтому высока вероятность, что вместе с появлением государственной "крипты" будет введён и полный запрет на частные криптовалюты. Так уже произошло в этом году в Индии. В России, как мы видим, деятельность в этом направлении тоже активизируется. Платформа крипторубля должна быть запущена в конце 2021 года, а значит, приходит время ужесточения условий владения и обращения частных цифровых валют. Что, собственно, сейчас и происходит, — считает Александр Розман.

Для россиян – владельцев криптовалют важно учитывать, что покупать, продавать и накапливать биткоины можно, но использовать их для оплаты товаров и услуг нельзя. Этот момент уточняет Марк Гойхман. По его словам, для продажи или покупки биткоина целесообразно использовать специализированные биржи криптовалют. Необходимо работать с большими, известными, зарегистрированными площадками для уменьшения рисков операций.

Как правило, там требуется предоставить информацию для идентификации личности. Комиссия биржи может составить 2–5% от суммы операции. Следует быть готовым и к тому, что банк при выводе средств для проверки их легальности может приостановить перевод.

— Кроме того, при получении дохода как положительной разницы между ценой продажи и покупки криптовалюты нужно будет заплатить НДФЛ по ставке 13%, подав налоговую декларацию в стандартном режиме, — отметил Марк Гойхман.

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