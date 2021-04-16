Финансист рассказал, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей

Даже самые надёжные активы подвержены определённым рискам, любые портфели требуют внимания со стороны вкладчика. Таким мнением поделился эксперт инвестиционной компании Сергей Дроздов.

"В наше время полностью пассивного дохода практически не осталось. Даже самые надёжные активы подвержены определённым рискам, в том числе рыночному и риску дефолта эмитента. К тому же есть ещё и валютные риски", — предупреждает специалист в интервью агентству "Прайм".

Дроздов подчёркивает, что инвестирование в надёжные компании с регулярной выплатой дивидендов не даёт 100% гарантии в стабильности этого дохода. Он напомнил, что во времена обвала российского рынка акций в 2008–2009 годах многие компании теряли до 90% стоимости, некоторые до сих пор не восстановились.

"То же относится и к вложениям в драгоценные металлы, так что как источник пассивного дохода по-прежнему приходится рассматривать традиционные инструменты", — отмечает Дроздов.

Специалист рекомендует вложиться в облигации, поскольку они значительно выигрывают у недвижимости. Развитию этого вида инвестиций способствует и цифровизация. Сейчас совершить сделку по покупке или продаже облигации возможно в несколько кликов. Также эксперт указывает, что вложение в валютные облигации, так называемые евробонды, позволяет минимизировать валютные риски.

Если вы решитесь вложиться в американские облигации, то для получения ежемесячного пассивного дохода в объёме 100 тысяч рублей (1,2 миллиона рублей в год, или около 15 585 долларов по текущем курсу) нужно вложить порядка 68,5 миллиона рублей. Если же в качестве инструмента вложения выбрать российские евробонды, по которым ставки в 3–3,5 раза выше, то речь уже идёт о сумме, сопоставимой со стоимостью хорошей квартиры в Москве.

Ранее эксперты назвали способы, как сберечь и увеличить доход в кризис. По их мнению, рублёвые вклады надёжнее, чем валютные.

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