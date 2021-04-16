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Отозвана лицензия у банка "Нейва"

Он не раз нарушал законы и был уличён в сомнительных операциях по продаже валюты частным лицам. Вкладчики могут вернуть по страховке до 1,4 миллиона рублей.

16 апреля 2021, 03:42
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

ЦБ РФ с сегодняшнего числа отозвал лицензию на банковские операции у банка "Нейва", который занимает 188-е место по величине активов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Там отметили, что банк "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций".

Центробанк лишил лицензии "Нефтепромбанк"

Центробанк лишил лицензии "Нефтепромбанк"

Так, кредитное учреждение не раз нарушало требования закона в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. За ним замечали сомнительные операции по продаже валюты физическим лицам. Также аннулирована лицензия банка на деятельность на рынке ценных бумаг. Банк "Нейва" является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики могут вернуть до 1,4 миллиона рублей.

Ранее в Центробанке объяснили, какие платежи считаются подозрительными.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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