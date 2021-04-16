Отозвана лицензия у банка "Нейва"

ЦБ РФ с сегодняшнего числа отозвал лицензию на банковские операции у банка "Нейва", который занимает 188-е место по величине активов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Там отметили, что банк "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций".

Так, кредитное учреждение не раз нарушало требования закона в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. За ним замечали сомнительные операции по продаже валюты физическим лицам. Также аннулирована лицензия банка на деятельность на рынке ценных бумаг. Банк "Нейва" является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики могут вернуть до 1,4 миллиона рублей.

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