Россиянам решили дать возможность признавать себя банкротами через "Госуслуги"

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который в случае принятия даст возможность признания гражданина банкротом во внесудебном порядке — через портал "Госуслуги". Новые нормы могут вступить в силу уже в сентябре нынешнего года.

Как поясняется на портале нормативно-правовых актов, цель инициативы — упростить процедуру внесудебного банкротства, повысить её доступность для жителей страны. В частности, это позволит гражданам подавать заявку на банкротство даже в случае удалённости многофункционального центра от места жительства. Особенно это актуально для сельской местности и малых городов.

Ранее сообщалось, что число признанных банкротами россиян выросло почти в два раза. Наибольшее число судебных банкротств граждан за I квартал этого года зафиксировано в Москве.

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