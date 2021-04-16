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Россиянам решили дать возможность признавать себя банкротами через "Госуслуги"

Это значительно упростит задачу гражданам, которым далеко добираться до специализированных учреждений.

16 апреля 2021, 04:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который в случае принятия даст возможность признания гражданина банкротом во внесудебном порядке — через портал "Госуслуги". Новые нормы могут вступить в силу уже в сентябре нынешнего года.

Как поясняется на портале нормативно-правовых актов, цель инициативы — упростить процедуру внесудебного банкротства, повысить её доступность для жителей страны. В частности, это позволит гражданам подавать заявку на банкротство даже в случае удалённости многофункционального центра от места жительства. Особенно это актуально для сельской местности и малых городов.

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Ранее сообщалось, что число признанных банкротами россиян выросло почти в два раза. Наибольшее число судебных банкротств граждан за I квартал этого года зафиксировано в Москве.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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