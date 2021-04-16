Россиянам решили дать возможность признавать себя банкротами через "Госуслуги"
Это значительно упростит задачу гражданам, которым далеко добираться до специализированных учреждений.
Фото © Pixabay
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который в случае принятия даст возможность признания гражданина банкротом во внесудебном порядке — через портал "Госуслуги". Новые нормы могут вступить в силу уже в сентябре нынешнего года.
Как поясняется на портале нормативно-правовых актов, цель инициативы — упростить процедуру внесудебного банкротства, повысить её доступность для жителей страны. В частности, это позволит гражданам подавать заявку на банкротство даже в случае удалённости многофункционального центра от места жительства. Особенно это актуально для сельской местности и малых городов.
Ранее сообщалось, что число признанных банкротами россиян выросло почти в два раза. Наибольшее число судебных банкротств граждан за I квартал этого года зафиксировано в Москве.
Выбор редакции
Минэкономразвития предложило вдвое сократить число моногородов в России
В 2020 году в России на 72% увеличилось число желающих стать банкротами
Россиянам напомнили о возможности получить дополнительные выходные в мае
Презентован первый полностью электрический седан от Mercedes
В Барнауле рухнувшее в лифте зеркало чудом не придавило маленькую девочку — видео
Комментариев: 0