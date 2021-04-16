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В Барнауле рухнувшее в лифте зеркало чудом не придавило маленькую девочку — видео

Едва ребёнок вышел, стекло упало, разбившись вдребезги. Местные жители призвали проверить все подобные конструкции.

16 апреля 2021, 05:08

В Барнауле девочка чудом спаслась от упавшего зеркала. Видео © Telegram / Барнаул №1

В одной из многоэтажек Барнаула большое зеркало в лифте упало на пол через пару секунд после того, как оттуда вышла маленькая девочка. Видео инцидента публикует телеграмм-канал "Барнаул № 1".

Отмечается, что инцидент случился в доме № 92 в Северном Власихинском проезде. Ребёнок смотрел в зеркало, пока лифт двигался. Стоило покинуть кабину, зеркало тут же рухнуло. Местные жители в соцсетях призвали власти города и управляющие компании проверить все лифты, чтобы исключить возможность повторения такого инцидента.

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Сбежала от насильников через окно: в Барнауле полицейские поймали выпрыгнувшую с 3-го этажа девушку — видео

А ранее на Алтае мать с ребёнком чудом спаслись, когда их авто слетело с моста. Им даже не понадобилась госпитализация.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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