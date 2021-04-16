В Барнауле рухнувшее в лифте зеркало чудом не придавило маленькую девочку — видео
Едва ребёнок вышел, стекло упало, разбившись вдребезги. Местные жители призвали проверить все подобные конструкции.
В Барнауле девочка чудом спаслась от упавшего зеркала. Видео © Telegram / Барнаул №1
В одной из многоэтажек Барнаула большое зеркало в лифте упало на пол через пару секунд после того, как оттуда вышла маленькая девочка. Видео инцидента публикует телеграмм-канал "Барнаул № 1".
Отмечается, что инцидент случился в доме № 92 в Северном Власихинском проезде. Ребёнок смотрел в зеркало, пока лифт двигался. Стоило покинуть кабину, зеркало тут же рухнуло. Местные жители в соцсетях призвали власти города и управляющие компании проверить все лифты, чтобы исключить возможность повторения такого инцидента.
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