Презентован первый полностью электрический седан от Mercedes

Немецкий автоконцерн Daimler представил первый полностью электрический седан марки Mercedes-Benz, получивший название EQS. Одной из изюминок автомобиля станет приборная панель шириной около 1,4 м. Сзади установлено ещё два дисплея для пассажиров.

Needless to caption this. 💙⚡️ #EQS — Daimler AG (@Daimler) April 15, 2021

Сообщается, что одной зарядки аккумулятора хватит, чтобы проехать до 770 км. Цена новинки пока не озвучена, в продажу он должен поступить уже текущем летом.

"EQS разработан, чтобы превзойти ожидания даже наших самых требовательных клиентов. Это именно то, что Mercedes должен сделать, чтобы заработать букву S в своём названии", — заявил руководитель компании Daimler Ола Кэллениус.

Ранее сообщалось, что на автосалоне в Шанхае, который откроет свои двери 19 апреля, широкой публике представят новинку от китайской компании Geely. Речь идёт о флагманском кроссовере Xingyue L, который разрабатывался на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) от дочерней марки Volvo.

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