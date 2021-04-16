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Презентован первый полностью электрический седан от Mercedes

В компании заявляют, что на одной зарядке можно будет проехать до 770 километров. Автомобиль должен "превзойти ожидания даже наших самых требовательных клиентов".

16 апреля 2021, 05:21

Фото © Daimler

Немецкий автоконцерн Daimler представил первый полностью электрический седан марки Mercedes-Benz, получивший название EQS. Одной из изюминок автомобиля станет приборная панель шириной около 1,4 м. Сзади установлено ещё два дисплея для пассажиров.

Сообщается, что одной зарядки аккумулятора хватит, чтобы проехать до 770 км. Цена новинки пока не озвучена, в продажу он должен поступить уже текущем летом.

"EQS разработан, чтобы превзойти ожидания даже наших самых требовательных клиентов. Это именно то, что Mercedes должен сделать, чтобы заработать букву S в своём названии", заявил руководитель компании Daimler Ола Кэллениус.

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Панель размером с телевизор: Mercedes показал шикарный салон будущего люксового электрокара

Ранее сообщалось, что на автосалоне в Шанхае, который откроет свои двери 19 апреля, широкой публике представят новинку от китайской компании Geely. Речь идёт о флагманском кроссовере Xingyue L, который разрабатывался на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) от дочерней марки Volvo.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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