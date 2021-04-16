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Российский МиГ-31 поднимался для перехвата самолёта-разведчика США вблизи Камчатки — видео

После разворота иностранного воздушного судна истребитель вернулся на аэродром базирования.

16 апреля 2021, 06:24

Российский МиГ-31 поднимался для перехвата самолёта-разведчика США вблизи Камчатки. Видео © Телеканал "Звезда"

Российский истребитель МиГ-31 был поднят для перехвата стратегического разведывательного самолёта RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При приближении к российским границам воздушную цель заметили радары. С аэродрома в Камчатском крае для её опознания и сопровождения был поднят МиГ-31.

"Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США", — сказали в ведомстве.

Российский МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном

Российский МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном

Отмечается, что после разворота иностранного воздушного судна истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны подчеркнули, что нарушения государственной границы допущено не было. Полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Лайф сообщал о сопровождении российским МиГ-31 норвежского самолёта над Баренцевым морем. После этого истребитель благополучно вернулся на аэродром своего базирования.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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