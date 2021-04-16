После разворота иностранного самолёта истребитель направился обратно на аэродром базирования.

Российский МиГ-31 поднимался для перехвата самолёта-разведчика США вблизи Камчатки. Видео © Телеканал "Звезда"

Российский истребитель МиГ-31 был поднят для перехвата стратегического разведывательного самолёта RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При приближении к российским границам воздушную цель заметили радары. С аэродрома в Камчатском крае для её опознания и сопровождения был поднят МиГ-31.

"Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США", — сказали в ведомстве.

Отмечается, что после разворота иностранного воздушного судна истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны подчеркнули, что нарушения государственной границы допущено не было. Полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.