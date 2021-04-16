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ЦБ отозвал лицензию у "Интерпромбанка"

По итогам 2020 года финансовая организация показала серьёзный убыток, составляющий 57% от величины её капитала.

16 апреля 2021, 05:50
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id580674478" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Иван Интерпромбанк</a></p>

Фото © VK / Иван Интерпромбанк

Центробанк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у "Интерпромбанка", занимающего 151-е место по величине активов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Причинами этого стали занижение величин, необходимых для формирования резервов на возможные потери, совершение сделок с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытие своего реального финансового положения.

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Кроме того, установлено, что банк нарушал законы и нормативные акты ЦБ РФ, в связи с чем регулятор неоднократно в течение последних 12 месяцев применял к нему меры.

После всех испытываемых проблем "Интерпромбанк" по итогам 2020 года получил убыток 3,9 миллиарда рублей, что составляло 57% от величины его капитала.

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Ранее в Центробанке объяснили, какие платежи считаются подозрительными. Подозрения возникают, когда клиент начинает вести себя нетипично.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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