ЦБ отозвал лицензию у "Интерпромбанка"

Центробанк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у "Интерпромбанка", занимающего 151-е место по величине активов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Причинами этого стали занижение величин, необходимых для формирования резервов на возможные потери, совершение сделок с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытие своего реального финансового положения.

Кроме того, установлено, что банк нарушал законы и нормативные акты ЦБ РФ, в связи с чем регулятор неоднократно в течение последних 12 месяцев применял к нему меры.

После всех испытываемых проблем "Интерпромбанк" по итогам 2020 года получил убыток 3,9 миллиарда рублей, что составляло 57% от величины его капитала.

Ранее в Центробанке объяснили, какие платежи считаются подозрительными. Подозрения возникают, когда клиент начинает вести себя нетипично.

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