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Москвичей предупредили о начале сезона "дачных" пробок

Сильнее всего загрузка будет ощущаться на Щёлковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, а также на Рязанском и Волгоградском проспектах.

16 апреля 2021, 06:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В последнюю неделю апреля число машин на дорогах в Москве возрастёт до 3,3 миллиона в сутки, что вновь создаст "дачные" пробки. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

"По прогнозу трафик-аналитиков ЦОДД, весь апрель загрузка в вечерние часы пик может достигать восьми баллов. Самые сложные дни ждут столичных водителей в последнюю неделю месяца, перед майскими выходными", — приводит сообщение РИА "Новости".

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Отмечается, что загруженность последнюю пятницу месяца, 30 апреля, может достичь девяти баллов. Кроме того, по данным ЦОДД, заторы на дорогах в конце недели в весенний сезон начинают образовываться уже с 15:00.

Так большая нагрузка ложится на Щёлковское, Ярославское, Каширское, Варшавское и Ленинградское шоссе, на Рязанский и Волгоградский проспекты, улицу Липецкую и шоссе Энтузиастов. Водителей просят заранее планировать поездки по пятницам и выезжать из города до 15 часов, после окончания вечернего часа пик или утром в субботу.

Ранее Лайф сообщал, что российским автомобилистам напомнили о возможных новых штрафах с 1 июня. Изменения вступят в силу, если будет подписано соответствующее постановление правительства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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