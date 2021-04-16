Москвичей предупредили о начале сезона "дачных" пробок
Сильнее всего загрузка будет ощущаться на Щёлковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, а также на Рязанском и Волгоградском проспектах.
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В последнюю неделю апреля число машин на дорогах в Москве возрастёт до 3,3 миллиона в сутки, что вновь создаст "дачные" пробки. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.
"По прогнозу трафик-аналитиков ЦОДД, весь апрель загрузка в вечерние часы пик может достигать восьми баллов. Самые сложные дни ждут столичных водителей в последнюю неделю месяца, перед майскими выходными", — приводит сообщение РИА "Новости".
Отмечается, что загруженность последнюю пятницу месяца, 30 апреля, может достичь девяти баллов. Кроме того, по данным ЦОДД, заторы на дорогах в конце недели в весенний сезон начинают образовываться уже с 15:00.
Так большая нагрузка ложится на Щёлковское, Ярославское, Каширское, Варшавское и Ленинградское шоссе, на Рязанский и Волгоградский проспекты, улицу Липецкую и шоссе Энтузиастов. Водителей просят заранее планировать поездки по пятницам и выезжать из города до 15 часов, после окончания вечернего часа пик или утром в субботу.
Ранее Лайф сообщал, что российским автомобилистам напомнили о возможных новых штрафах с 1 июня. Изменения вступят в силу, если будет подписано соответствующее постановление правительства.
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