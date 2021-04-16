Москвичей предупредили о заморозках и снеге в апреле

На следующей неделе в столичный регион вернётся ночной холод, температура будет опускаться ниже нуля. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По её словам, похолодание принесёт скандинавский циклон, который вытеснит все тёплые антициклоны.

"Так как он образовался на севере, то воздух в нём прохладный. И ещё ночью воздух будет охлаждаться, поэтому вероятны заморозки", — приводит слова Паршиной "Российская газета".

Уже в ночь на 20 апреля температура воздуха опустится до минус одного градуса, также ожидается дождь со снегом.

Однако циклон этот надолго не задержится, уточнила синоптик, уже следующей ночью будет до пяти градусов тепла, а днём — от девяти до 14 градусов. Серьёзных дождей до середины следующей недели не планируется, а вот потом небо начнут затягивать тучи.

Май же, по словам Паршиной, будет тёплым, однако с небольшими периодами похолодания.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящим летом: температура почти на всей территории страны, особенно в европейской части, будет около и выше нормы.

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