Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Москвичей предупредили о заморозках и снеге в апреле

Всему виной скандинавский циклон, вытесняющий все тёплые антициклоны.

16 апреля 2021, 06:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На следующей неделе в столичный регион вернётся ночной холод, температура будет опускаться ниже нуля. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По её словам, похолодание принесёт скандинавский циклон, который вытеснит все тёплые антициклоны.

"Так как он образовался на севере, то воздух в нём прохладный. И ещё ночью воздух будет охлаждаться, поэтому вероятны заморозки", — приводит слова Паршиной "Российская газета".

В Гидрометцентре рассказали, на чём скажется аномально тёплый апрель

В Гидрометцентре рассказали, на чём скажется аномально тёплый апрель

Уже в ночь на 20 апреля температура воздуха опустится до минус одного градуса, также ожидается дождь со снегом.

Однако циклон этот надолго не задержится, уточнила синоптик, уже следующей ночью будет до пяти градусов тепла, а днём — от девяти до 14 градусов. Серьёзных дождей до середины следующей недели не планируется, а вот потом небо начнут затягивать тучи.

Май же, по словам Паршиной, будет тёплым, однако с небольшими периодами похолодания.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящим летом: температура почти на всей территории страны, особенно в европейской части, будет около и выше нормы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Новогоднему настроению быть! Жителям европейской части России пообещали сильные снегопады и похолодание

23 декабря, 02:33

Московских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за гололедицы

4 марта, 22:01

Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

сегодня в 06:42

Панарин уходит от Овечкина: очередной дубль и передача Хлебушка упрочили его лидерство среди русских бомбардиров НХЛ

сегодня в 06:31

В Сети обнаружили фото Анастасии Костенко, которое раскрыло всю её любовь к фотошопу в Instagram

сегодня в 06:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1