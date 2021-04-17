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Пушков ответил фразой из рекламы на угрозы Госдепа в адрес России

Парламентарий предупредил, что своими агрессивными выпадами ведомство может сорвать саммит Путина и Байдена.

17 апреля 2021, 22:37
<p>Алексей Пушков. Фото © Совет Федерации</p>

Алексей Пушков. Фото © Совет Федерации

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Госдепартамента о праве ответа на контрсанкции России фразой из рекламы. Он рекомендовал внешнеполитическому ведомству получше ознакомиться со словами президента США Джо Байдена о намерении Вашингтона к деэскалации.

"Пусть почитают заявление Байдена о стремлении США к деэскалации. А не то саммит, который планирует Байден, точно не состоится. США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу — скушать "Твикс", — написал парламентарий в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал о том, что журналист немецкого издания Михаэль Туман высказал предположение, что у Джо Байдена есть какой-то третий путь для выстраивания отношений с РФ. Такие выводы колумнист немецкой газеты Die Zeit делает из противоречивой политики Вашингтона. Президент Соединённых Штатов Джо Байден, с одной стороны, ужесточает санкции против России, а с другой — стремится к диалогу с ней, пишет автор колонки.

Пушков указал на три заблуждения Байдена по поводу встречи с Путиным

Пушков указал на три заблуждения Байдена по поводу встречи с Путиным

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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