Пашиняну запретили возложить цветы к могиле погибшего в Карабахе солдата — видео

"Это могила моего брата. Я имею права... Не разрешаю вам", — обратился мужчина к Пашиняну.

Пашинян дважды пробовал подойти к могиле и поговорить с плачущими у могилы родственниками погибшего. Мужчина упрекнул премьера в том, что "никто из представителей власти не помог ему найти тело брата, наоборот, мешали". Выяснив, что солдат был мужем его сестры, Пашиняну оставалось только попрощаться и уйти.