Пашиняну запретили возложить цветы к могиле погибшего в Карабахе солдата — видео
Глава армянского кабмина дважды пытался поговорить с плачущими у места погребения родственниками павшего.
Житель села Гетап Вайоцдзорской области Армении запретил премьер-министру страны Николу Пашиняну возложить цветы к могиле родственника, погибшего во время эскалации конфликта в Карабахе. Видео инцидента опубликовал интернет-ресурс news.am.
"Это могила моего брата. Я имею права... Не разрешаю вам", — обратился мужчина к Пашиняну.
Пашинян дважды пробовал подойти к могиле и поговорить с плачущими у могилы родственниками погибшего. Мужчина упрекнул премьера в том, что "никто из представителей власти не помог ему найти тело брата, наоборот, мешали". Выяснив, что солдат был мужем его сестры, Пашиняну оставалось только попрощаться и уйти.
Ранее Лайф писал о том, что Пашинян озвучил сроки ухода в отставку.
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