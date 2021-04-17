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"Волонтёры Победы" приняли участие в международном субботнике

В планах у добровольцев благоустроить 10 тыс. памятных мест не только в России, но и за рубежом.

17 апреля 2021, 21:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/vsezapobedu/photos/pcb.5588831164490308/5588831027823655" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@vsezapobedu</a></p>

Фото © Facebook / @vsezapobedu

Активисты движения "Волонтёры Победы" дали старт субботнику, посвящённому 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила 17 апреля пресс-служба организации.

В рамках субботника добровольцы благоустроили монументы памяти солдат, павших в Великую Отечественную войну. В Подмосковье было приведено в порядок более 30 памятных мест. В планах у организации навести чистоту в 10 тыс. памятных мест и воинских захоронений, причём не только в России, но и за рубежом.

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"Это наш святой долг — сохранять память и передавать историю Великой Победы будущим поколениям. В этом году субботник посвящён 80-летию начала войны и продлится до 22 июня. Мы планируем благоустроить более десяти тысяч памятных мест и воинских захоронений не только в России, но и за рубежом", — рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова.

В числе памятников, которые волонтёры приводили в порядок, — мемориал "Скорбящая мать" в Долгопрудном, воинская площадка Кронштадтского городского кладбища и малая братская могила советских воинов. Аналогичные субботники прошли в Карелии, Крыму, Республике Дагестан, Московской области, Республике Татарстан, Самарской и Саратовской областях, а также в Латвии, на Кипре и в Киргизии.

Ранее Лайф писал о том, что Мурашко назвал значимым вклад волонтёров-медиков в развитие здравоохранения России.

Авторы
Юлия Коновалова

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