В Берлине рассказали о российских ракетах, которые "могут достичь Германии"
Немецкий министр обороны заявила, что от Москвы исходят "конкретные и непосредственные" угрозы.
Фото © Александр Щербак / ТАСС
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что у России есть ракеты, которые "могут достичь Германии" и создать военную угрозу Европе. Такую точку зрения она изложила на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра.
"Улучшение вооружений России и её военные операции посреди Европы создали реальные угрозы", — приводит слова министра обороны DPA.
Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что эти угрозы являются "конкретными и непосредственными". По её словам, указание на них не говорит об антироссийской позиции, а лишь является демонстрацией политических фактов. Министр также отметила, что у Москвы есть ракеты, которые "могут достичь Германии".
Такая позиция ФРГ не является чем-то новым. Минобороны Германии уже озвучивало свои опасения по поводу гиперзвуковых ракет РФ дальнего действия. Немецких военных также беспокоит то, что Россия делает крупные инвестиции в "модернизацию своего ядерного потенциала". Напомним, ранее в НАТО заявили, что не видят в России источника непосредственной военной опасности для альянса.
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