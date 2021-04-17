В Совфеде назвали чушью заявления о причастности Петрова и Боширова к взрыву в Чехии
Сенатор предположил, что в Праге придумали эту историю, чтобы поддержать американцев.
Фото © Twitter / PolicieCZ
Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал полной чушью заявления властей Чехии о причастности российских спецслужб к взрывам склада боеприпасов в деревне Врбетица, который произошёл в 2014 году.
"Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жёсткий ответ от нас", — заявил сенатор в беседе с ТАСС.
Джабаров отметил, что причин устраивать взрыв у России нет, обе страны ведут торговые отношения: Москва поставляет Праге газ. Но раз дело дошло до высылки дипломатов, то Россия готова ответить адекватно и пропорционально, заключил сенатор.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. Позже глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов. Также Прага объявила в розыск двух граждан России — Александра Петрова и Руслана Боширова.
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