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Категорий: 18

В Совфеде назвали чушью заявления о причастности Петрова и Боширова к взрыву в Чехии

Сенатор предположил, что в Праге придумали эту историю, чтобы поддержать американцев.

17 апреля 2021, 20:33
<p>Фото © Twitter / PolicieCZ</p>

Фото © Twitter / PolicieCZ

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал полной чушью заявления властей Чехии о причастности российских спецслужб к взрывам склада боеприпасов в деревне Врбетица, который произошёл в 2014 году.

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"Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жёсткий ответ от нас", заявил сенатор в беседе с ТАСС.

Джабаров отметил, что причин устраивать взрыв у России нет, обе страны ведут торговые отношения: Москва поставляет Праге газ. Но раз дело дошло до высылки дипломатов, то Россия готова ответить адекватно и пропорционально, заключил сенатор.

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Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. Позже глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов. Также Прага объявила в розыск двух граждан России — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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