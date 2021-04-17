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Словения может закупить "Спутник V" до одобрения ЕС

До принятия решения европейским регулятором препараты будут храниться на карантинных складах.

17 апреля 2021, 19:42
<p>Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Словении могут закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" до одобрения Агентством по лекарствам ЕС (ЕМА). Об этом сообщила Бояна Беович, глава правительственной экспертной группы Национального института общественного здоровья (NJIZ).

"Консультативная группа NJIZ по вакцинации рекомендовала властям Словении закупить те вакцины против COVID-19, которые всё ещё ожидают одобрения EMA, включая российскую Спутник V", – приводит её слова словенское агентство STA.

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Беович уточнила, что в случае закупки вакцины будут храниться на карантинных складах до принятия решения Европейского агентства лекарственных средств, чтобы препараты могли быть использованы сразу после одобрения регулятором.

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Ранее власти Словении сообщили, что упрощают въезд для привитых вакциной "Спутник V". Они освобождаются от необходимости отбывать 10-дневный карантин после въезда на территорию страны. Указа вступил в силу с 15 апреля. Прививку нужно будет сделать не менее чем за 21 день до приезда в эту страну.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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