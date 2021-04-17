Словения может закупить "Спутник V" до одобрения ЕС

До принятия решения европейским регулятором препараты будут храниться на карантинных складах.

Словения может закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" до одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщила Бояна Беович, глава правительственной экспертной группы Национального института общественного здоровья (NJIZ).

"Консультативная группа NJIZ по вакцинации рекомендовала властям Словении закупить те вакцины против CoViD-19, которые всё ещё ожидают одобрения EMA, включая российский Спутник V", — приводит её слова STA.

Беович уточнила, что в случае закупки вакцины будут храниться на карантинных складах до принятия решения Европейского агентства лекарственных средств, чтобы препараты могли быть использованы сразу после одобрения регулятором.