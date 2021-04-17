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В апреле москвичи нарушили масочный режим в транспорте более 30 тысяч раз

Организаторы перевозок призвали пассажиров беречь своё здоровье и здоровье окружающих и соблюдать необходимые меры.

17 апреля 2021, 15:07

Фото © ТАСС / AP

За первую половину апреля москвичи более 30 000 раз нарушили масочный режим в общественном транспорте. Об этом "Интерфаксу" сообщили в государственном казённом учреждении (ГКУ) "Организатор перевозок".

Всего же с начала 2021 года было выявлено более 160 000 таких нарушений. Сейчас ежедневно за соблюдением пассажирами масочно-перчаточного режима следят около 350 контролёров ГКУ Москвы и почти 1400 сотрудников службы безопасности метрополитена.

Отмечается, что интенсивность проверок соблюдения эпидемических требований в транспорте не снижается, а ношение масок и перчаток по-прежнему обязательно на протяжении всей поездки. В ГКУ призвали пассажиров беречь своё здоровье и здоровье окружающих и соблюдать необходимые меры.

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Напомним, что за последние сутки в России выявлен 9321 новый случай коронавируса в 84 регионах. При этом в Москве за сутки зафиксирован максимум случаев ковида с конца января.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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