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В Дзержинске неизвестный выстрелил в лицо ребёнку на спортплощадке

Накануне аналогичному обстрелу подверглись автомобили. Сейчас правоохранители ищут стрелка.

17 апреля 2021, 14:53
<p>Коллаж © LIFE / <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1558330/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Нижегородской области</a>, <a href="https://t.me/nizhny01/2606?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Нижний № 1"</a></p>

Коллаж © LIFE / СУ СКР по Нижегородской области, "Нижний № 1"

В городе Дзержинске Нижегородской области неизвестный ранил мальчика в лицо из пневматического оружия. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

"Играя в футбол на площадке... мой ребёнок подвергся обстрелу из пневматического оружия. Два выстрела пришлись в плечо, но толстая кофта не позволила причинить вред. А вот третий выстрел попал в щёку", — приводятся слова мамы мальчика в телеграм-канале "Нижний № 1".

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Следственный комитет по факту стрельбы организовал проверку, в понедельник родители поведут ребёнка на судмедэкспертизу. Также, по сообщениям из соцсетей, накануне в Дзержинске из пневматического оружия были обстреляны припаркованные авто. Связаны ли эти два случая, неизвестно. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленинградской области неизвестный выстрелил в шею десятилетнему ребёнку. Мальчика госпитализировали в петербургскую больницу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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