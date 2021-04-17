В Дзержинске неизвестный выстрелил в лицо ребёнку на спортплощадке
Накануне аналогичному обстрелу подверглись автомобили. Сейчас правоохранители ищут стрелка.
Коллаж © LIFE / СУ СКР по Нижегородской области, "Нижний № 1"
В городе Дзержинске Нижегородской области неизвестный ранил мальчика в лицо из пневматического оружия. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.
"Играя в футбол на площадке... мой ребёнок подвергся обстрелу из пневматического оружия. Два выстрела пришлись в плечо, но толстая кофта не позволила причинить вред. А вот третий выстрел попал в щёку", — приводятся слова мамы мальчика в телеграм-канале "Нижний № 1".
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Следственный комитет по факту стрельбы организовал проверку, в понедельник родители поведут ребёнка на судмедэкспертизу. Также, по сообщениям из соцсетей, накануне в Дзержинске из пневматического оружия были обстреляны припаркованные авто. Связаны ли эти два случая, неизвестно. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф сообщал, что в Ленинградской области неизвестный выстрелил в шею десятилетнему ребёнку. Мальчика госпитализировали в петербургскую больницу.
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