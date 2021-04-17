В Дзержинске неизвестный выстрелил в лицо ребёнку на спортплощадке

В городе Дзержинске Нижегородской области неизвестный ранил мальчика в лицо из пневматического оружия. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

"Играя в футбол на площадке... мой ребёнок подвергся обстрелу из пневматического оружия. Два выстрела пришлись в плечо, но толстая кофта не позволила причинить вред. А вот третий выстрел попал в щёку", — приводятся слова мамы мальчика в телеграм-канале "Нижний № 1".

Следственный комитет по факту стрельбы организовал проверку, в понедельник родители поведут ребёнка на судмедэкспертизу. Также, по сообщениям из соцсетей, накануне в Дзержинске из пневматического оружия были обстреляны припаркованные авто. Связаны ли эти два случая, неизвестно. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленинградской области неизвестный выстрелил в шею десятилетнему ребёнку. Мальчика госпитализировали в петербургскую больницу.

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