Житель Балашихи устроил стрельбу из автомата во дворе дома и разгуливал с оружием по подъезду. Видео © VK / "Балашиха Life"

Неизвестный мужчина ночью бродил по двору спального района в Балашихе и стрелял из автомата. Однако прибывшие на место происшествия правоохранители никого не обнаружили, сообщает телеканал "360" со ссылкой на УМВД РФ по Москве.

На кадрах, снятых местными жителями, видно, как мужчина спокойно разгуливает по улице и палит из автомата в воздух, а в нескольких метрах перед ним идёт девушка. В какой-то момент она останавливается посмотреть на нарушителя спокойствия, однако после очередного выстрела вновь уходит.

Чуть позже мужчина направляется к подъезду и заходит внутрь, автомат при этом он продолжает держать в руках. Возле лифтов он встречается с девушкой, которая берёт его за руку, и парочка уходит из поля зрения камер.

"В 01:05 нам поступило сообщение о том, что по улице Дмитриева, у дома 28, слышны выстрелы. В настоящее время проводится проверка, на место выезжали сотрудники полиции, никого не обнаружили", — рассказали в полиции.

В соцсетях жильцы заметили, что мужчину задержали, им оказался житель этого дома. Стрельбу он вёл из светошумового автомата. В УМВД РФ по Москве при этом информацию об оружии не подтвердили.

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