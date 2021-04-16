Комик из "Открытого микрофона" заявил, что "подозрительные таблетки" нужны ему после инсульта
По словам Алексея, из-за инцидента с задержанием многие уже поспешили отказаться сотрудничать с ним.
Фото © Instagram / alexei_mel7
Популярный стендап-комик Алексей Рябчиков, который был задержан в Москве из-за пакета с подозрительными таблетками, рассказал в беседе с Лайфом, что никаких наркотиков у него не было. По словам артиста, он вынужден принимать таблетки для купирования приступов, которые мучают его после инсульта.
"В пакетиках было моё постоянное лекарство. Я просто высыпал из капсул, так как просыпается постоянно. Я операции две перенёс недавно и инсульт. Там в полиции сами в шоке, откуда такое понаговаривали на меня. Из-за всего этого у меня теперь столько работы пропало", — сказал Рябчиков.
Алексей рассказал, что в полиции ему провели анализы, в которых ничего подозрительного обнаружено не было. Однако штраф в 40 тысяч комику всё-таки придётся заплатить, поскольку в составе его таблеток есть запрещённое вещество, а рецепта у парня при задержании не было.
К слову, у молодого человека действительно серьёзные проблемы со здоровьем. По словам Алексея, в ближайшем будущем он даже собирается делать инвалидность. После операций парень сильно похудел и даже сам иногда подшучивает над собой, что стал выглядеть как "торчок".
Широкая аудитория может знать Алексея Рябчикова по участию в такой передаче, как "Открытый микрофон". Парень запомнился зрителям своей смелостью, ведь он не стеснялся всё превращать в шутку — даже не самые приятные моменты жизни. Так, комик не раз проходился по своему сроку в колонии для малолетних преступников.
Ранее Лайф писал, что популярная стендап-комик сбежала от своего парня из Турции, из-за которого её жизнь стала адом. Женщина решилась поднять тему домашнего насилия и абьюзивных отношений, чтобы помочь таким же пострадавшим, как и она.
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