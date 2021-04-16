В Тбилиси задержали грабителя, захватившего заложников в Банке Грузии

Вооружённый грабитель, ворвавшийся в здание филиала Банка Грузии у станции метро "Авлабар" в Тбилиси и удерживавший внутри заложников, был задержан и доставлен на допрос. Об этом сообщил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе. На кадрах, показанных грузинским телеканалом "Рустави", было видно, как из здания банка правоохранители вывели мужчину, посадили его в полицейскую машину и увезли.

"Заложники освобождены, нападавший задержан. В ходе спецоперации никто не пострадал", — сообщил Сирадзе.

Отметим, что точное число заложников, которых обвиняемый удерживал в банке, устанавливается, ровно как и мотив преступления. По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, похожий инцидент в Тбилиси произошёл в ноябре 2020 года. Вооружённый мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели и взял в заложники несколько человек. Одному из них удалось снять преступника на видео.

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