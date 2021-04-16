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В России возбудили более 80 уголовных дел по факту заражения ковидом по неосторожности

За распространение ложных сведений, которые касаются эпидемиологических угроз, также установлена уголовная ответственность, напомнили в МВД.

16 апреля 2021, 10:57
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Более 80 уголовных дел возбуждено в России по факту заражения коронавирусом по неосторожности. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

"Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлёкших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено", — пояснил он во время выступления на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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Горовой напомнил, что за распространение ложных сведений, которые касаются эпидемиологических угроз, также установлена уголовная ответственность. По его словам, до конца 2020 года было возбуждено 23 уголовных дела за совершение подобных преступлений.

Ранее Лайф писал, что возбуждено уголовное дело после утечки данных переболевших ковидом москвичей. В открытом доступе оказались данные примерно 300 тысяч человек, включая ФИО, год рождения, адрес проживания и регистрации, паспортные данные, мобильные номера и сведения о состоянии здоровья.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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