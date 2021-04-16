Песков назвал "совсем не верной" позицию Турции по Крыму и оценил переговоры Эрдогана и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие переговоры лидера Турции Реджепа Эрдогана и украинского главы Владимира Зеленского, заметив, что выстраивание отношений с соседями является суверенным правом каждой страны. Он также оценил заявление турецкого лидера о непризнании воссоединения Крыма с Россией.

"Что касается переговоров Зеленского и Эрдогана, это двусторонние отношения двух государств. Их заявление по Крыму относится к категории вопросов, по которым у нас до сих пор имеются серьёзные разногласия. Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной. Но надеемся, что наша последовательная линия позволит наших турецких партнёров убедить, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем не верная", — сказал Песков.

Также представитель Кремля уточнил, что запрет на авиасообщение с Турцией никак не связан с двусторонними отношениями, а является мерой борьбы с продолжающейся пандемией коронавируса и ухудшением ситуации в республике. Ни о каком охлаждении в отношениях речи не идёт, а турецкие партнёры РФ не могут не относиться с пониманием к заботе российских властей о гражданах, заметил он.

Ранее Дмитрий Песков оценил заявления вице-спикера СФ Константина Косачёва о "проверке россиян на патриотизм" из-за отмены полётов в Турцию, заметив, что запрет связан в первую очередь с эпидемиологической обстановкой.

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