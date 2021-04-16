В Кремле рассказали, как переговоры Зеленского, Макрона и Меркель могут повлиять на ситуацию в Донбассе
В Москве надеются, что лидеры Франции и ФРГ используют своё влияние, чтобы донести до президента Незалежной тезис о прекращении провокационных действий на линии соприкосновения.
Фото © Chesnot/Getty Images
Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель может поспособствовать нормализации ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас важно, чтобы и Макрон, и Меркель использовали своё влияние и донесли до главы Украины тезис о прекращении провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали внимание на соблюдении режима прекращения огня. И это стало бы хорошим поводом, чтобы ещё раз вспомнить минский комплекс мер и что его необходимо выполнять", — отметил Песков.
Напомним, в эту пятницу, 16 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщает AFP, ссылаясь на источник в Елисейском дворце, в частности, политики планируют обсудить отношения с Россией.
Выбор редакции
Песков назвал "совсем не верной" позицию Турции по Крыму и оценил переговоры Эрдогана и Зеленского
Стало известно, когда состоится встреча Макрона и Зеленского в Париже
В Кремле заявили, что Россия не ставит условий для встречи Путина и Байдена
Прокурор запросила 11 лет колонии для бывшего полковника ФСБ Черкалина
"Роскосмос" передал США последнюю партию двигателей РД-180
Комментариев: 0