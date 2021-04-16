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В Кремле рассказали, как переговоры Зеленского, Макрона и Меркель могут повлиять на ситуацию в Донбассе

В Москве надеются, что лидеры Франции и ФРГ используют своё влияние, чтобы донести до президента Незалежной тезис о прекращении провокационных действий на линии соприкосновения.

16 апреля 2021, 10:20
<p>Фото © Chesnot/Getty Images</p>

Фото © Chesnot/Getty Images

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель может поспособствовать нормализации ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас важно, чтобы и Макрон, и Меркель использовали своё влияние и донесли до главы Украины тезис о прекращении провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали внимание на соблюдении режима прекращения огня. И это стало бы хорошим поводом, чтобы ещё раз вспомнить минский комплекс мер и что его необходимо выполнять", — отметил Песков.

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Напомним, в эту пятницу, 16 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщает AFP, ссылаясь на источник в Елисейском дворце, в частности, политики планируют обсудить отношения с Россией.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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