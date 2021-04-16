В Кремле рассказали, как переговоры Зеленского, Макрона и Меркель могут повлиять на ситуацию в Донбассе

"Для нас важно, чтобы и Макрон, и Меркель использовали своё влияние и донесли до главы Украины тезис о прекращении провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали внимание на соблюдении режима прекращения огня. И это стало бы хорошим поводом, чтобы ещё раз вспомнить минский комплекс мер и что его необходимо выполнять", — отметил Песков.